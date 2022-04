Agricultor de SC morre após ser atingido por touro enquanto castrava animais em propriedade rural

Na tarde de quarta-feira, 13, um agricultor de 59 anos morreu após ser atingido por um touro em Apiúna, no Vale do Itajaí

Na tarde de quarta-feira, 13, um agricultor de 59 anos morreu após ser atingido por um touro em Apiúna, no Vale do Itajaí. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Ciroldo Paul estava castrando os animais da propriedade rural quando os chifres do animal perfuraram o abdômen.

Uma equipe de socorristas foi chamada, mas o morador já estava sem sinais vitais. Segundo a família, ele morreu logo após ser atingido.

Um funcionário da prefeitura, que ajudava no trabalho com os animais, confirmou que o homem se feriu quando o touro estava sendo deslocado de um local para outro na propriedade. O nome da vítima foi confirmada por familiares.

O corpo do agricultor foi recolhido pela Polícia Científica e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Blumenau, na mesma região.