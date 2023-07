Agência SEO Analytics é eleita a melhor agência de SEO do nordeste

Conseguir crescer no marketing digital pode ser desafiador, muitas empresas e profissionais iniciam mas acabam desistindo por causa dos obstáculos que aparecem no caminho, porém quando se conhece os processos, tudo fica mais fácil, e é exatamente aí que entra o papel da Agência SEO Analytics

A agência SEO Analytics é uma das maiores empresas voltadas para o SEO no nordeste, através dos seus serviços, muitos empresários e profissionais liberais conseguiram autoridade digital e aumento de audiência.

Os serviços dessa agência especializada em SEO são diversos e com certeza pode atender ao que você está buscando atualmente, seja criando autoridade para um site ou para uma rede social específica.

Por que a S A é a melhor agência de marketing digital do Nordeste?

Existem várias razões que tornam a agência SEO Analytics a melhor agência de SEO do nordeste, mas sem dúvidas a principal delas é o ndice de posicionamento dentro do google, e a priorização de clientes independente do ticket

No ramo de SEO, ela é uma das poucas agências que existem no Brasil, isso porque o SEO é uma área pouco explorada no Brasil, por se tratar de tráfego orgânico, e estarmos explorando o tráfego pago nos últimos tempos.

As maiores agências de SEO focam em clientes de ticket alto, pois por causa da pouca exploração da área, é fácil captar clientes grandes, mas a agência SEO Analytics foi uma das poucas que ainda atendem pequenas e médias empresas, esse é o seu principal diferencial, eles impulsionam médias empresas e as tornam grandes autoridades no marketing digital.

Quais os serviços prestados pela Agência SEO Analytics ?

A agência SEO Analytics é focada em impulsionar empresas no marketing digital de diversas formas que quando exploradas em conjunto, conseguem promover autoridade e credibilidade digital, que hoje em dia é o que gera conversão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esses são alguns exemplos de serviços prestados pela Agência SEO Analytics:

Auditoria SEO

A análise é feita para entender os pontos fracos e fortes do seu site, juntamente a um escopo de projeto para promover sua empresa de modo digital.

Gestão de tráfego orgânico

A gestão de tráfego orgânico é feita mensalmente, trazendo mais autoridade e público para o seu site, a fim de gerar credibilidade no google e outros buscadores.

Gestão de tráfego Pago

A gestão de tráfego pago é feita em diferentes plataformas, tanto para quem quer anunciar no google, quanto para quem quer anunciar no Instagram e outras plataformas digitais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gestão de redes sociais

Atualmente a principal forma de se apresentar no mercado e conseguir captar muitos clientes posicionando a sua imagem de forma digital, é através das redes sociais, e para conseguir alcançar objetivos é necessário ter um bom planejamento estratégico, por isso ter um gestor de redes sociais é fundamental para um perfil empresarial conseguir crescer no mercado.

Lançamento de produtos e serviços

Através dos serviços de lançamento de produtos e serviços é possível tirar o seu sonho ou interesse do papel e torná-lo real dentro do marketing digital, gerando resultados assertivos.

Inbound Marketing

O inbound marketing é o marketing de atenção, utilizado para estratégias comerciais de vendas e relacionamentos, visando a conversão em vendas e geração de tráfego para um site ou canal.

Marketing de conteúdo

O marketing de conteúdo é uma das partes mais importantes de uma empresa, é através dele que as empresas conquistam o seu público alvo, se posicionando dentro do google e dos principais buscadores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Landing Page

Landing Page, nada mais é do que uma página de branding, que pode ser tanto para credibilidade ou para gerar vendas para um serviço ou produto.

Criação de E-books

Se você tem o desejo de lançar um E-book, o serviço de criação da Agência SEO Analytics com certeza irá te ajudar, e otimizar bastante o seu tempo, criando conteúdo de qualidade.

E-commerce / delivery

Outro serviço fundamental para quem tem uma loja física e deseja vender seus produtos e serviços no mercado digital, a criação de um e-commerce ou delivery otimiza em 100% sua empresa, além de captar vários clientes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Produção audiovisual

a SEO Analytics tem uma equipe especializada para produção audiovisual, tanto para produção de ensaios quanto para a produção de vídeos, propagandas comerciais, e de publicidade de um modo geral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

criação de marca e logotipo

Se você tem o desejo de criar ou reformar a sua marca e logotipo, a SEO Analytics pode te ajudar a alcançar, fazendo com que a sua marca seja autêntica e represente o que a sua empresa quer representar no mercado.

Produção de conteúdo

A produção de conteúdo pode ser abordada de diversas formas, e para diversas plataformas, mas principalmente para publieditoriais que tem como finalidade gerar autoridade orgânica a longo prazo.

Produção de cursos

A equipe da Agência SEO Analytics pode te ajudar a produzir um curso, seja com mentoria ou até mesmo com a divulgação e conversão de vendas.

Automação e chatbots

Atualmente, o mundo todo tem se tornado cada vez mais digital, com isso, os atendimentos online têm aumentado cada vez mais a sua demanda, e para auxiliar e automatizar os processos, existe o serviço de automação e chatbot.

Tráfego Pago e Tráfego orgânico: qual o melhor?

Essa é uma pergunta muito recorrente quando se trata de autoridade digital, e visando te ajudar a escolher o melhor para sua empresa ou perfil profissional, seja no Instagram ADS ou no Google ADS.

Tráfego Pago:

O tráfego pago é excelente para quem quer focar no curto prazo (produtos, afiliados, etc), através dele é possível categorizar o seu público e impulsionar uma campanha (projeto de venda ou branding) a curto prazo.

No tráfego pago, uma boa estratégia e copy é o que vende, porém a regra é clara, para impulsionar e vender é preciso investir dinheiro diariamente em sua campanha.

Tráfego Orgânico

O tráfego orgânico pode alcançar o pequeno, médio e principalmente longo prazo, através do tráfego orgânico você consegue adquirir autoridade para o seu negócio e sustentar-se no mercado, e o melhor de tudo, é que os custos são muito mais baixos do que no tráfego pago.

Além do mais, o tráfego orgânico é pouco explorado, porque muitas pessoas só focam no tráfego pago, por isso é possível se posicionar melhor no mercado, adquirindo mais público e credibilidade no mercado digital.

Qual o melhor tráfego?

A resposta para essa pergunta dependerá muito do que você quer alcançar, mas se o seu objetivo é alcançar público de qualidade, converter vendas e fincar sua autoridade no mercado digital aumentando a sua credibilidade, acreditamos que a melhor estratégia é a de tráfego orgânico.

Por que criar um Instagram para minha empresa?

Antigamente as formas de se apresentar ao mercado eram totalmente diferentes das formas que conhecemos hoje, atualmente uma das formas mais assertivas e acessíveis de conseguir se apresentar no mercado.

O Instagram é uma das maiores redes sociais do mundo inteiro, e no Brasil são mais de 114 milhões de usuários ativos, e muitos desses usuários com certeza atendem ao seu público alvo, por isso é importante ter uma conta no Instagram.

O mercado digital é um dos que mais cresce e fatura no mundo todo, por isso ter um perfil dentro do Instagram é importante, até mesmo para conseguir estar a um passo à frente do seu concorrente, captando grande público.

10 benefícios de criar um Instagram empresarial

Criar um perfil empresarial no Instagram pode oferecer uma série de benefícios, especialmente em termos de marketing e engajamento. Aqui estão 10 vantagens significativas:

1.Acesso a Insights do Instagram

O Instagram fornece dados valiosos sobre seguidores e como eles interagem com suas postagens e stories. Isso pode ajudá-lo a entender melhor seu público e aperfeiçoar sua estratégia de marketing.

2. Publicidade no Instagram

Com uma conta empresarial, você pode criar e publicar anúncios no Instagram. Isso pode ajudar a aumentar seu alcance e atrair mais seguidores e clientes em potencial.

3. Adição de Informações de Contato

As contas empresariais permitem que você adicione informações de contato, como um endereço de e-mail, número de telefone e endereço físico. Isso facilita para os clientes entrarem em contato com você.

4. Botão de Call-to-Action (CTA)

Você pode adicionar um botão de call-to-action à sua página de perfil, incentivando os visitantes a fazer uma ação específica, como reservar um serviço ou comprar um produto.

5. Publicações de Compras

Com uma conta empresarial, você pode marcar produtos diretamente em suas postagens e stories, tornando mais fácil para os seguidores comprar seus produtos.

Se você tem mais de 10.000 seguidores, pode incluir links diretos em seus stories do Instagram. Isso é ótimo para direcionar o tráfego para seu site ou página de produtos.

7. Melhor Percepção de Marca

Ter um perfil empresarial pode ajudar a aumentar a legitimidade e a percepção positiva de sua marca, já que demonstra um nível de profissionalismo.

8. Agendamento de Postagens

Com uma conta empresarial, você tem a opção de agendar postagens. Isso facilita a consistência e a eficiência no gerenciamento de seu conteúdo.

9. API do Instagram

As contas empresariais têm acesso à API do Instagram, o que permite integrações com outras ferramentas ou plataformas de gerenciamento de mídia social.

10. Carrosséis Multi-Imagem

Uma conta empresarial permite que você compartilhe postagens com várias imagens e vídeos em um único carrossel, proporcionando mais flexibilidade para contar histórias e compartilhar informações.

Em suma, ter uma conta empresarial no Instagram pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar a expandir seu negócio, melhorar o engajamento do cliente e aumentar as vendas.

Quem é o responsável por administrar um Instagram empresarial?

A administração de um perfil empresarial no Instagram geralmente é atribuída a um ou mais membros de uma equipe de marketing ou de mídias sociais dentro de uma empresa.

Muitas empresas a fim de conseguir um crescimento ainda maior e estratégias mais assertivas, contratam o serviço de uma agência especializada em SEO e Instagram, uma agência de publicidade voltada 100% para o marketing digital, essa é a ação mais recomendada porque além de reduzir custos, as chances de crescimento são maiores.

As responsabilidades do administrador da conta do Instagram incluem a criação e publicação de conteúdo, interação com seguidores, monitoramento e resposta a comentários e mensagens, análise de métricas de desempenho e ajuste da estratégia de conteúdo conforme necessário.

Em muitos casos, essa pessoa ou equipe também trabalhará em estreita colaboração com outros departamentos, como vendas, atendimento ao cliente e relações públicas, para garantir uma comunicação de marca consistente.

Como criar um site do zero? Passo a Passo 2023

Criar um site pode parecer difícil quando não se conhece estratégias que facilitam o processo de criação de sites.

Ter um site é fundamental para quem quer iniciar uma empresa ou para quem já tem uma empresa, mas deseja trazê-la para o mercado digital, por isso é de suma importância a criação de um site profissional e bem apresentável.

Neste artigo, ensinaremos você leitor a criar um site do zero utilizando o WordPress, mas antes de mais nada, gostaríamos de ressaltar que para um site mais profissional é necessário a contratação de um profissional também.

Passo a passo de como criar um site WordPress [atualizado 2023]

Criar um site WordPress envolve alguns passos, desde o registro de domínio e hospedagem até a configuração do WordPress e personalização do site. Aqui está um passo a passo básico para ajudá-lo:

Passo 1: Registrar um domínio

– Escolha e registre um nome de domínio para o seu site. Existem vários registradores de domínio disponíveis onde você pode fazer isso, como GoDaddy, Namecheap, HostGator, entre outros.

Passo 2: Obter uma hospedagem

– Escolha um provedor de hospedagem confiável para hospedar o seu site WordPress. Alguns provedores populares incluem Bluehost, SiteGround, HostGator, entre outros. Verifique se o provedor de hospedagem atende aos requisitos mínimos do WordPress.

Passo 3: Configurar o WordPress

– A maioria dos provedores de hospedagem oferecem uma instalação fácil do WordPress através de painéis de controle como o cPanel. Procure a seção de instalação do WordPress no painel de controle da sua hospedagem e siga as instruções para configurar o WordPress.

Passo 4: Escolher um tema

– Após a instalação do WordPress, você pode escolher um tema para o seu site. Existem muitos temas gratuitos e pagos disponíveis. Acesse o painel de administração do WordPress, vá para “Aparência” e “Temas” e escolha um tema que se adapte às suas necessidades. Você também pode personalizar o tema posteriormente.

Passo 5: Adicionar conteúdo

– Comece a adicionar conteúdo ao seu site WordPress. Crie páginas, posts, adicione imagens e vídeos conforme necessário. Utilize o editor visual do WordPress para criar e formatar o conteúdo.

Passo 6: Instalar plugins

– Os plugins são extensões que adicionam funcionalidades extras ao seu site WordPress. Você pode instalar plugins para adicionar recursos como formulários de contato, otimização de mecanismos de busca (SEO), segurança, compartilhamento social, entre outros. No painel de administração do WordPress, vá para “Plugins” e “Adicionar novo” para pesquisar e instalar plugins.

Passo 7: Personalizar o site

– Explore as opções de personalização do seu tema WordPress. Dependendo do tema que você escolheu, você poderá personalizar cores, fontes, layouts e outras configurações. Acesse o painel de administração do WordPress, vá para “Aparência” e “Personalizar” para acessar as opções de personalização.

Passo 8: Configurar menus e widgets

– Configure os menus de navegação e adicione widgets ao seu site WordPress. Os menus ajudam a organizar a estrutura do seu site, enquanto os widgets permitem adicionar funcionalidades extras em áreas específicas do site, como barras laterais e rodapé.

Passo 9: Configurar opções de SEO

– Para melhorar a visibilidade do seu site nos mecanismos de busca, você pode instalar um plugin de SEO, como o Yoast SEO. Ele permite otimizar suas páginas e posts para melhores resultados nos motores de busca.

Passo 10: Testar e publicar

– Antes de publicar seu site, teste todas as funcionalidades, verifique se os links estão funcionando corretamente e se o site está visualmente atraente em dispositivos móveis. Quando estiver satisfeito, você pode publicar o site e compartilhá-lo com o público.

Lembre-se de que este é apenas um guia básico. O WordPress é uma plataforma flexível e personalizável, então você pode explorar mais recursos e ajustar seu site de acordo com suas necessidades específicas.

A importância de ter um site profissional ou empresarial

Ter um site é essencial nos dias de hoje, independentemente do tamanho ou natureza do seu negócio. É uma ferramenta poderosa que desempenha um papel fundamental na presença online e no sucesso de uma empresa. A importância de ter um site está relacionada a diversos benefícios e oportunidades que ele oferece. Aqui estão algumas razões pelas quais ter um site é crucial:

1. Presença online

Com o crescimento constante do uso da internet, as pessoas estão cada vez mais conectadas. Ter um site permite que sua empresa seja encontrada facilmente pelos clientes em potencial. É como uma vitrine virtual que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo quando sua empresa está fechada, seu site continua atraindo visitantes e fornecendo informações sobre seus produtos ou serviços.

2. Credibilidade e profissionalismo

Um site bem projetado transmite uma imagem profissional e confiável da sua empresa. Hoje em dia, os consumidores pesquisam online antes de fazer uma compra ou contratar um serviço. Se sua empresa não tem um site, você pode estar perdendo oportunidades de negócios para a concorrência. Ter um site bem estruturado, com informações relevantes e atualizadas, é uma maneira de estabelecer confiança com seus clientes em potencial.

3. Informações completas e atualizadas

Um site permite que você forneça informações detalhadas sobre sua empresa, produtos, serviços, horário de funcionamento, formas de contato e muito mais. É um espaço onde você pode apresentar sua proposta de valor, contar a história da empresa e destacar os diferenciais em relação aos concorrentes. Além disso, um site permite que você mantenha suas informações sempre atualizadas, garantindo que os visitantes estejam bem informados sobre o que você oferece.

4. Alcance global

Com um site, você pode expandir seu alcance para além das fronteiras geográficas. Você pode atingir um público global, aumentando assim suas oportunidades de negócios. Mesmo que sua empresa atue apenas localmente, um site pode ser uma forma de atrair turistas, pessoas que se mudaram recentemente para a área ou até mesmo investidores interessados em sua região.

5. Marketing e promoção

Um site é uma poderosa ferramenta de marketing. Você pode utilizar estratégias de otimização para mecanismos de busca (SEO) para aumentar a visibilidade do seu site nos resultados de pesquisa do Google, por exemplo. Além disso, é possível implementar estratégias de marketing digital, como o uso de redes sociais, blogs e e-mail marketing, para direcionar tráfego para o seu site e atrair novos clientes.

6. Interação e atendimento ao cliente

Um site pode fornecer uma plataforma para interagir com seus clientes. Você pode incorporar recursos como chat ao vivo, formulários de contato, comentários e avaliações de clientes, permitindo que você esteja mais próximo do seu público-alvo e atenda às suas necessidades de maneira mais eficiente. Essa interação também pode ajudar a melhorar a reputação da sua empresa, pois você pode responder a perguntas, resolver problemas e demonstrar seu compromisso com o atendimento ao cliente.

Em resumo, ter um site é fundamental para qualquer empresa nos dias de hoje. Ele oferece visibilidade, credibilidade, oportunidades de marketing e interação com o público.

Como contratar uma agência para fazer um site?

Contratar uma agência para criar um site é uma ótima opção se você deseja um site profissional e personalizado, mas não tem tempo ou habilidades para fazê-lo sozinho, o ideal é contratar uma agência especializada em SEO.

Aqui estão alguns passos para ajudá-lo a contratar uma agência para criar seu site:

1. Defina seus objetivos e requisitos

Antes de começar a procurar uma agência, determine quais são seus objetivos para o site, quais recursos você precisa e qual é o seu orçamento. Ter uma ideia clara do que você espera ajudará a encontrar a agência certa.

2. Faça uma pesquisa

Pesquise agências de web design e desenvolvimento em sua área ou online. Procure por portfólios e avaliações de clientes para ter uma ideia do trabalho que eles realizaram anteriormente.

3. Analise as habilidades e especialidades da agência

Verifique se a agência tem experiência na criação de sites semelhantes ao que você precisa. Algumas agências podem ser especializadas em setores específicos, como e-commerce, sites corporativos ou sites de artistas.

4. Solicite orçamentos

Entre em contato com algumas agências que parecem adequadas às suas necessidades e solicite um orçamento. Certifique-se de fornecer informações claras sobre o escopo do projeto e quais recursos você espera incluir.

O serviço de criação de Website na agência Seo Analytics, é extremamente acessível e ao mesmo tempo com uma excelente qualidade, recomendamos a solicitação de orçamento com essa empresa.

5. Avalie a proposta

Analise as propostas recebidas e compare-as com base no escopo do trabalho, prazo, custo e experiência da agência. Considere também a comunicação e a química entre você e a agência, pois isso será importante durante o processo de criação do site.

6. Verifique as referências

Peça à agência referências de clientes anteriores e entre em contato com eles para obter feedback sobre a experiência de trabalho com a agência. Isso pode ajudar a verificar a qualidade do trabalho e a confiabilidade da agência.

7. Discuta prazos e contratos

Após escolher uma agência, discuta os prazos de entrega e revise atentamente o contrato antes de assinar. Certifique-se de que todos os detalhes do projeto, como preço, escopo e cronograma, estejam claramente definidos no contrato.

8. Comunique-se regularmente

Mantenha uma comunicação aberta e regular com a agência durante o processo de criação do site. Forneça feedback claro e responda prontamente às solicitações de informações ou materiais adicionais.

Lembre-se de que o processo de criação de um site pode levar tempo, então seja paciente e esteja disposto a colaborar com a agência para alcançar os melhores resultados.

Conclusão

Em resumo, iniciar seu negócio digital é uma etapa crucial para estabelecer uma presença online sólida e alcançar sucesso nos dias de hoje.

Um site e redes sociais bem projetados e otimizados não apenas oferecem uma vitrine virtual para exibir produtos, serviços ou informações, mas também servem como uma plataforma para interagir com o público-alvo, fortalecer a marca e impulsionar os resultados de negócios.

A agência SEO Analytics é uma das maiores do nordeste e pode te ajudar a construir a sua presença digital.

Com a capacidade de atrair visitantes, gerar leads e expandir o alcance, um site se torna uma ferramenta indispensável para qualquer empresa ou indivíduo que deseje se destacar em um mundo digital cada vez mais competitivo, por isso uma agência de marketing digital pode te ajudar.

Ao investir na criação de um site profissional, é uma rede social de qualidade, abre-se um universo de possibilidades para alcançar metas, estabelecer credibilidade e se conectar de forma eficaz com o público-alvo, consolidando uma presença online efetiva e duradoura.