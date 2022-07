Aeronave do governo do Amapá é atingida por urubu durante manobra de pouso em Macapá

Uma aeronave de pequeno porte colidiu com um urubu enquanto se preparava para pousar no hangar do governo, quando retornava de Oiapoque

Na tarde desta quarta-feira, 27, uma aeronave de pequeno porte, que pertence à frota de veículos oficiais do Estado do Amapá, colidiu com um urubu enquanto se preparava para pousar no hangar do governo, quando retornava de Oiapoque.

Segundo o governo, estavam 7 passageiros e 2 tripulantes no veículo, e ninguém ficou ferido. O animal, no entanto, morreu.

Com a colisão, a aeronave ficou com danos na estrutura frontal.

A aeronave era de prefixo PP EIX. A colisão ocorreu quando o piloto fazia a chamada manobra de aproximação.

Por meio de nota, o governo demonstrou preocupação com incidentes com aves, já que as manobras, normalmente, ocorrem próximas ao aterro sanitário de Macapá.

Segundo o piloto Carlos Lima, que também é chefe da Divisão de Transporte Aéreo do Estado, os pilotos que sobrevoam a Região Metropolitana de Macapá têm se deparado com o excesso de aves no céu.

“Precisamos redobrar os cuidados na hora de pousos e decolagens. Os pássaros, em especial os urubus, são atraídos pelas lixeiras formadas nesta área de entorno usada para as manobras aéreas das aeronaves que chegam e saem da capital”, disse o piloto ao governo.