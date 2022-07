EUA entram em recessão técnica após recuo de 0,9% do PIB no 2º trimestre

Os Estados Unidos entraram em recessão técnica após o resultado do PIB (Produto Interno Bruto) do 2º trimestre apontar queda de 0,9%

Os Estados Unidos entraram em recessão técnica após o resultado do PIB (Produto Interno Bruto) do 2º trimestre apontar queda de 0,9%. A divulgação foi feita nesta quinta-feira (28) pelo Escritório de Análises Econômicas (BEA, em inglês), órgão do Departamento do Comércio.

No primeiro trimestre, a queda registrada foi de 1,6%, a primeira desde março de 2020, quando foi decretada a pandemia de Covid-19. Como este é o segundo trimestre seguido de queda de bens e serviços produzidos, considera-se o status de recessão técnica.

O Departamento do Comércio dos EUA informou também que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu à taxa anualizada de 7,1% entre abril e junho, replicando o desempenho do primeiro trimestre. Já o núcleo do PCE, que desconsidera preços de alimentos e energia, avançou 4,4% no mesmo intervalo, após alta de 5,2% no trimestre anterior.

Na quarta-feira (27), o banco central dos EUA, conhecido pela sigla Fed, divulgou um aumento na taxa de juros de 0,75 ponto percentual. Foi a quarta vez neste ano que os EUA subiram os juros, e a tendência proposta pelo Comitê é a de que nas próximas reuniões a taxa deve aumentar ainda mais.

A contração do PIB reflete a queda nos investimentos das empresas e nas compras de casas pelas famílias, segundo o Departamento do Comércio. Da mesma forma, o governo federal, os estados e as administrações locais contiveram suas despesas. O consumo se manteve graças aos gastos no setor de serviços que, no entanto, teve que aumentar seus preços devido à inflação.

Recessão ou não?

O presidente do Fed, Jerome Powell, disse, na quarta, não acreditar que a economia dos Estados Unidos esteja em recessão. Ele avaliou que a grande robustez do mercado de trabalho americano, que teve uma taxa de desemprego de 3,6% durante quatro meses -uma situação de praticamente pleno emprego- será suficiente para convencer o público de que o país não está em recessão.

Além disso, Powell disse não acreditar que o PIB possa ser considerado um indicador muito confiável sobre se o país está em recessão, mas ressaltou que não cabe ao Fed determinar se esse é o caso.

A avaliação é similar à feita pela secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen. Em uma entrevista concedida no domingo (24), Yellen também utilizou dos números fortes de contratações e de gastos dos consumidores para argumentar que a economia não está contraindo.

As contratações nos EUA permaneceram robustas em junho, com 372.000 empregos criados e a taxa de desemprego mantendo-se em 3,6%. Foi o quarto mês consecutivo de abertura de vagas acima de 350.000.”Esta não é uma economia que está em recessão”, disse Yellen. “Mas estamos em um período de transição em que o crescimento está desacelerando e isso é necessário e apropriado”.