Adolescente usou arma do pai policial em ataque à escola na Bahia

Em depoimento, o pai do autor do ataque disse que costumava guardar a arma debaixo do colchão

Franco Adailton

Salvador, BA

O adolescente de 14 anos que matou uma cadeirante durante um ataque a uma escola em Barreiras (875 km de Salvador), na segunda-feira (26), utilizou a arma do pai –um subtenente reformado da Polícia Militar do Distrito Federal–, informou a Polícia Civil da Bahia.

Em depoimento, o pai do autor do ataque disse que costumava guardar a arma debaixo do colchão.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Rivaldo Luz, a polícia investiga se o adolescente teria participado de ações semelhantes em outros estados. O jovem também propagava discurso de ódio contra minorias em uma conta nas redes sociais.

Ainda segundo o delegado, o adolescente pulou o muro da escola no início da manhã, fez disparos com a arma de fogo e deu golpes de facão na estudante Geane Brito, 19, que morreu no local.

Em um vídeo gravado para a escola, onde cursava o 9º ano do ensino fundamental, Geane disse que sonhava em ser policial “porque polícia salva vidas”.

O delegado disse que a principal hipótese é a de que a jovem não era alvo do ataque, mas que ela não conseguiu fugir por ser cadeirante e acabou sendo atingida pelos golpes do adolescente.

“Ele chegou cedo à escola, onde já entrou atirando. Ao que parece, não tinha um alvo direcionado. Por isso, tentou acertar o maior número de pessoas possível”, disse Luz. “Em algum momento, a arma falhou. Mas, quando conseguiu atirar, as pessoas correram”.

Ao delegado, o pai do adolescente disse que ele estudava na escola desde maio deste ano, quando foi transferido de outra unidade de Brasília.

“Segundo o pai, apesar de faltar às aulas com uma certa frequência, o filho tirava boas notas”, continuou o delegado. “Mas é um garoto introspectivo, meio calado, com dificuldades em fazer amizades, de acordo com o pai”.

Conforme o delegado, o pai do adolescente disse não compreender o que teria levado o filho a realizar o ataque. “Ele disse que a relação em casa era boa, que, inclusive, o filho ajudava a cuidar de um tio, que também é cadeirante”.

Após o ataque, o adolescente foi atingido por quatro tiros disparados por uma pessoa ainda não identificada pela polícia, disse Luz. Ele foi levado para um hospital da região em estado grave. Segundo o delegado, o quadro de saúde é estável no momento.

O delegado diz já ter acionado o Ministério Público para que determine a apreensão do adolescente.

O pai do adolescente também poderá ser responsabilizado, já que a arma utilizada no ataque pertence a ele. “Vamos analisar com cautela, mas tão sério quanto o acesso à arma foi a falta de acompanhamento do pai, pois o jovem já vinha dando sinais de comportamento”, disse.