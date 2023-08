Adolescente de 14 anos é morto a tiros em Contagem MG

As autoridades policiais realizaram buscas na região em busca dos suspeitos, mas até o momento nenhum deles foi localizado

Na noite de quinta-feira (3), um trágico incidente abalou a tranquilidade do bairro Nazaré, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, quando um adolescente de 14 anos foi vítima de homicídio a tiros.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o pai do jovem estava em sua residência quando ouviu gritos do lado de fora e prontamente se dirigiu à janela para verificar o que estava acontecendo. Ao se aproximar, constatou que seu filho estava caído no estacionamento do condomínio, e três pessoas corriam em direção a uma área de mata próxima. No entanto, o pai não conseguiu identificar ou fornecer características dos possíveis suspeitos.

A Polícia Militar foi acionada e prestou socorro ao adolescente, conduzindo-o à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vargem das Flores. Infelizmente, o jovem chegou à unidade com múltiplos ferimentos causados por tiros na cabeça, tórax, perna e virilha, vindo a falecer logo após dar entrada para atendimento médico.