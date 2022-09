Adolescente dá à luz dentro de fusca em estacionamento de maternidade

Um dos profissionais que atendeu a paciente, afirmou que ela chegou à unidade em estado avançado de trabalho de parto

Uma adolescente de 16 anos deu à luz dentro de um fusca no estacionamento da Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER), em Teresina, na quarta-feira (14). Um dos profissionais que atendeu a paciente, o enfermeiro Antônio Martins, afirmou que ela chegou à unidade em estado avançado de trabalho de parto.

“Eu tinha acabado de assumir o plantão. Estava fazendo um relatório de entrada, por volta das sete horas da manhã, quando o pai dela parou o carro na porta da urgência”, contou Antônio Martins.

Normalmente, a paciente não seria atendida desta forma na MDER, a maior maternidade pública do estado, pertencente à rede estadual de saúde. Isso porque a maternidade funciona “a portas fechadas”, modalidade em que os pacientes só são atendidos quando encaminhados por outras unidades de saúde.

Contudo, Antônio disse que foi chamado pelo porteiro para verificar a situação e viu que a adolescente já estavam praticamente parindo o bebê.

“Ela estava deitada no banco da frente do carro e quando fui conversar com ela, que levantei o lençol que estava cobrindo ela, vi que a cabecinha do bebê já estava saindo, não deu tempo de transferir ela para a maca”, relatou o enfermeiro.

Em seguida, uma equipe da MDER se mobilizou para fazer o parto, foi feita uma barreira humana e o procedimento foi realizado ali mesmo, no estacionamento da maternidade.

“A criança é do sexo feminino. Nasceu bem, chorosa, corada e ativa. Fizemos todos os protocolos que devem ser feitos em qualquer situação de parto normal, mas dentro do carro”, informou Antônio.