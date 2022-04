Abelhas se instalam em poste e calçada é interditada em Vitória

Uma calçada foi interditada após a instalação de um enxame de abelhas em um poste da rua Chafic Murad, em Bento Ferreira, Vitória

Uma calçada foi interditada após a instalação de um enxame de abelhas em um poste da rua Chafic Murad, em Bento Ferreira, Vitória. Para alertar sobre os riscos, uma placa foi colocada, para aqueles que ainda insistem em passar pelo local. De acordo com os moradores, as abelas aparecerem há alguns dias.

Na noite desta segunda-feira, 4, o apicultor Wilson Cravo, foi requisitado para realizar uma tentativa de retirada das abelhas, porém segundo o mesmo, foi difícil já que não foi possível localizar a abelha rainha.

“Esse trabalho se chama captura de enxames. Quando o enxame sai de um lugar para outro, ele vai formar uma nova colmeia. A gente traz o material para capturar o enxame e levar para o interior. É uma isca, um quadro com filhotes para elas entrarem dentro da caixa. Se a gente não conseguir colocar todas as abelhas na caixa é porque a rainha está dentro do poste. E essas abelhas amanhã [nesta terça] vão entrar dentro dos buracos do poste e ficar ali dentro. Criar uma colmeia dentro do poste, invisível pra quem passa aqui embaixo”, disse.

Até a manhã desta terça-feira (5) a calçada permanecia interditada e apenas parte das abelhas foram para a caixa colocada pelo apicultor na noite desta segunda.

Antonio de Souza, um dos moradores da região, ficou assustado com a quantidade de abelhas e sua maior preocupação era com seus animais.

“Da próxima vez passar do outro lado da rua né. A preocupação maior é com os cachorros”, disse o morador.

O apicultor Wilson Cravo explicou que o ideal é que a abelhas sejam retiradas do local sem serem exterminadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Elas necessitam de polinização. Há determinados tipos de alimentos que precisam das abelhas. Se nós eliminarmos as abelhas nós corremos sérios riscos de um dia faltar alimentos”, disse.

De acordo com o coronel Carlos Wagner do Corpo de Bombeiros, as abelhas podem oferecer risco à pessoas que podem ter alguma alergia.

“Se uma abelha coloca seu veneno em uma pessoa que tem alergia ela pode sofrer uma disfunção respiratória, ter um edema de glote e acabar vindo a óbito em virtude disso”, disse.

O coronel Wagner disse ainda que o procedimento feito pelo apicultor em Bento Ferreira foi correto, mas ponderou que, dependendo da situação, é necessário realizar o extermínio dos insetos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Elas trabalham o processo de polinização e nós devemos sempre fazer a captura. Em casos em que o animal tem colocado em risco a integridade física de vidas, é feito o extermínio mas isso é feito à noite porque o enxame está concentrado e a utilização de fogo faz com que o extermínio seja feito sem prejuízo para a sociedade”, disse o coronel Carlos Wagner.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) informou que a orientação para quem avistar um enxame de abelhas é não se aproximar e acionar o Corpo de Bombeiros, que faz a retirada segura desses animais.