VISH! Troca de farpas entre os administradores de Paulo André e Natália esquenta o Twitter!

É treta que você quer leitor(a)? No Twitter teve e muita! É que durante o ‘Jogo da Discórdia’ nesta segunda-feira, (4), Jessilane e Paulo André tiveram uma pequena treta e o atleta tem uma certa dificuldade com a dicção, que já sabemos. Mas os administradores de Natália pegaram exatamente nessa ferida.

Tudo começou com esse tweet da equipe da mineira: “As meninas falam, falam, falam e NÃO GAGUEJAM, nunca. Dicção de milhões. Homens estão muito acostumados a conversar com mulheres e interrompê-las ou até mesmo falarem sozinhos em uma conversa a dois… com as comadres não, amor. Elas não deitam, não gaguejam e são coerentes!”. Foi aí que o administrador do atleta não gostou desse posicionamento e decidiu responder.

As meninas falam, falam, falam e NÃO GAGUEJAM, nunca. Dicção de milhões.



Homens estão muito acostumados a conversar com mulheres e interrompê-las ou até mesmo falarem sozinhos em uma conversa a dois 💅🏾 …com as comadres não, amor. Elas não deitam, não gaguejam e são coerentes! — Natália Deodato 🐆 (@nataliadeodato) April 5, 2022

“Então, adm… Realmente existem pessoas q gaguejam ao falar, e também existem pessoas com Anquiloglossia, conhecida popularmente como língua presa. Se vocês acham válido usar dessa condição como um argumento, algo não está certo”, disparou. E não parou por aí! Em seguida, pontuaram: “Sobre o argumento de que mulheres são interrompidas, achamos muito correto citar. Mas a Nat não é muito um exemplo sobre “interrupções”, né? E vamos já eliminar o “Não citamos nome”, até porque todo mundo aqui sabe quem estava sendo citado.”. EITA!

Então, adm… Realmente existem pessoas q gaguejam ao falar, e também existem pessoas com Anquiloglossia, conhecida popularmente como língua presa. Se vocês acham válido usar dessa condição como um argumento, algo não está certo. — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) April 5, 2022

Equipe de Natália revidou dizendo que não fizeram menção a ele e para eles ficarem em paz e sobre condições, Natália tem vitiligo e os fãs do atleta a atacaram por isso. A equipe do PA, inclusive muito bem colocada, respondeu dizendo que a pauta era algo que eles postaram e não os fãs da participante e qualquer coisa dita ofendendo alguém, repreenderão a atitude. Mas aí a equipe de Nat se enrolou no argumento e finalizou a conversa…

Fica em paz adm, nessa situação o post foi apenas com intenção de exaltar a dicção e postura das meninas ao colocar as palavras. Elas tem uma ótima oratória, não concorda? A função dos perfis dos participantes também é exaltar suas qualidades.

Quando nós colocamos “NÃO GAGUEJAM” em caps lock, nós realmente não queríamos dar a entender que estávamos afrontando o Paulo, afinal, o Paulo tbm NÃO gagueja, ele tem a língua presa, é diferente.

Vcs apareceram tomando as dores de uma coisa que nem sequer remete ao garoto. 🤦🏾‍♂️ — Natália Deodato 🐆 (@nataliadeodato) April 5, 2022

Que equipes preparadas!