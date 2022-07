8ª DP captura dupla acusada de homicídio qualificado

Nesta quinta, 08, a PCDF deu cumprimento aos dois mandados de prisão preventiva contra dois jovens, de 19 anos

Na tarde desta quinta-feira, 08, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 8ª DP, deu cumprimento aos dois mandados de prisão preventiva, expedidos pelo Poder Judiciário, contra dois jovens, de 19 anos, que estavam escondidos em Planaltina, em virtude da prática de homicídio qualificado.

O crime ocorreu na tarde do dia 30 de junho, em uma área de chácara do Setor Habitacional 26 de Setembro.

Segundo apurado, cinco indivíduos — três maiores, de 19 anos, e dois adolescentes infratores, de 16 e 17 anos — provocaram a morte de um homem, de 23 anos, o qual foi atingido por projéteis de arma de fogo em via pública enquanto caminhava com a esposa.

“Na ocasião, a vítima foi cercada, perseguida e executada pelos criminosos. Em seguida, os criminosos empreenderam fuga em um veículo Fiat/Toro, de cor branca, que foi apreendido”, conta o delegado-chefe adjunto da 8ª DP, Thiago Peralva.

No estabelecimento comercial, pertencente ao responsável pelos disparos, os agentes apreenderam o revólver utilizado no homicídio. A investigação apontou que a motivação do crime se deu por conta de uma rivalidade existente entre os criminosos e a vítima.

A prisão em flagrante do jovem, de 19 anos, foi convertida em preventiva. Assim, os três autores estão presos preventivamente, enquanto os dois adolescentes foram apresentados à Delegacia da Criança e do Adolescente — DCA e submetidos aos procedimentos da Lei.

Os demais criminosos foram indiciados pelos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores e estão à disposição do Poder Judiciário.