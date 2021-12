Potencialize seus lucros com apostas múltiplas na Apostaquente

As apostas esportivas estão se tornando cada vez mais populares no Brasil e estão presentes no dia a dia de diversos brasileiros apaixonados por esportes. Com o intuito de atender a esta crescente demanda, a Apostaquente entrou no mercado nacional oferecendo um portfólio completo em seu site.

Há diversas modalidades de apostas disponíveis para todos os tipos de apostadores. Entretanto, para aqueles que gostam de combinar várias apostas em apenas uma, multiplicando o potencial de lucro com as conhecidas apostas múltiplas, a Apostaquente surpreendeu com um produto que potencializa ainda mais os ganhos.

As Múltiplas Gostosas, que além de carregar em seu nome a identidade ousada da casa de apostas, é também um produto que se destaca no mercado brasileiro de apostas esportivas, pois oferece aos seus clientes a oportunidade de multiplicar os ganhos em até 150%, é realmente surpreendente!

H2: Como as apostas múltiplas funcionam

As apostas múltiplas, diferente das apostas simples e combinadas, permite que o apostador selecione duas ou mais seleções em uma única aposta, sendo as odds das diferentes seleções multiplicadas entre si para formar uma odd final maior, potencializando assim o lucro.

Com o recurso Múltiplas Gostosas da Apostaquente, além de obter maiores odds com as apostas múltiplas, o apostador ganha também um aumento dos ganhos em até 150% que variam de acordo com o número de seleções, sendo válido para apostas múltiplas com 5 a 20 seleções.

O apostador deve acertar os resultados de todos os eventos selecionados na múltipla para vencer a aposta e receber os ganhos. Caso não acerte o resultado de uma seleção, então a aposta múltipla é considerada perdida.

H2: Multiplique os ganhos em até 150% com as Múltiplas Gostosas

Com o intuito de elevar a qualidade da experiência dos apostadores brasileiros com uma interface intuitiva e de fácil navegação, a ativação do recurso Múltiplas Gostosas é um tanto quanto simples no site da Apostaquente.

Basta fazer o login e adicionar 5 ou mais seleções para ativar as Múltiplas Gostosas no boletim de apostas, que pode ser visto no canto direito da tela. O logo criativo do recurso aparecerá no boletim de apostas, confirmando assim que o cliente poderá utilizá-lo.

Ao final do boletim de apostas é possível visualizar os ganhos possíveis sem o recurso, o valor aumentado devido às Múltiplas Gostosas e o total de pagamento possível com o recurso.

As odds mínimas e porcentagem de retorno são diferentes, dependendo do número de seleções da aposta múltipla e variam entre odds mínimas de 1.10 e 1.20 com retorno adicionado aos ganhos variando entre 10% até 150%!

Além do mais, é possível ativar o recurso para apostas com 5 a 20 seleções.O produto Múltiplas Gostosas está explicado em detalhes na página de promoção do site Apostaquente.com

H2: Sobre a Apostaquente e as apostas esportivas

O site da Apostaquente oferece uma variedade de esportes incluindo futebol, tênis, basquete, vôlei, MMA e eSports, além de cobrir os principais eventos esportivos nacionais e internacionais.

Os produtos da casa de apostas apresentam uma identidade tropical e ousada com o intuito de proporcionar uma experiência divertida, além de oferecer oportunidades reais de potencialização dos lucros com as apostas esportivas.

Para receber novos jogadores, a Apostaquente preparou um bônus de boas-vindas muito competitivo com 100% até R$500 e 200 giros grátis no jogo Samba Carnival.