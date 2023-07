Cassino online NetBet fecha parceria com 5 novos estúdios de iGaming

Como um dos sites de cassino online de maior repertório atualmente, a NetBet também é conhecida por ser um dos sites mais antigos do segmento em ativa até hoje. Com 22 anos de história, a NetBet tem uma parceria que envolve mais de 40 estúdios atualmente, com milhares de possibilidades de apostas disponíveis mundialmente.

Situada em Malta, mas com registro oficial em diversos outros países de acordo com cada diretriz necessária, a NetBet tem fechado com grandes nomes em ascensão na indústria. A Spinomenal, por exemplo, é um dos estúdios recentes trazendo jogos em alto crescimento de procura para a plataforma como Athena’s Glory, Fairytale Beauties, Majestic King, Demi Gods 2 e Book Of Demi Gods 2. Um dos grandes destaques da produtora é o Spinomenal Universe, onde juntam diversas franquias em um único aplicativo.

A SwinttGames é outra parceira fechada entre este mês e o anterior, incluindo seus títulos mais inovadores e sua ferramenta SwinttPremium. Dentre seus jogos mais conhecidos, estão os títulos Aloha Spirit XtraLock e The Crown. Já a ferramenta SwinttPremium trás jogos num estilo mais clássico, como Master of Books Unlimited e Seven Books Unlimited.

A ESA Gaming também foi outra parceria consolidada neste mês, essa empresa sendo já considerada pelo público como de “maior porte” na indústria, incluindo jogos como Fruit Staxx, Joker Poker e Egyptian Reels, em sua plataforma. Thomas Smallwood, chefe de marketing da ESA Gaming, disse: “Nossa parceria com o NetBet marca um passo significativo para a ESA Gaming, pois expandimos o alcance de nosso conteúdo nos mercados regulamentados. Estamos entusiasmados por trabalhar com um operador tão respeitado”.

Não bastando, a Gaming Realms, uma produtora que inclui marcas como o Monopoly Slingo, e outras versões de Slingo como Deal No Deal, Extreme e Fortunes, agora pode ter seu catálogo apreciado em dispositivos móveis e pelo site oficial, sob a plataforma da NetBet.

E para encerrar a lista, nestes últimos dias em um contrato mundial com a SlotMatrix, a plataforma está a trazer novos jogos em ascensão para smartphones e PC, incluindo Armadillo Goes West, Sweet Gems, Book of Souls, Queen of Egypt Exotic Wilds e mais.

Todas essas parcerias despontam sobre o alcance que a plataforma tem tido. Com os clássicos jogos de roleta, blackjack e poker, além dos jogos de iGaming mais modernos de estúdios conforme os citados, a plataforma é líder mundial em procura sobre jogos também de franquias da cultura pop, como Game of Thrones, Narcos e Tomb Raider.

O site de cassino NetBet ainda tem as populares apostas em eventos de esporte. Essas bets de esportes mantém o cassino online a par com as maiores marcas de peso mundialmente como Bet365 e Sportingbet, ao realizar parcerias oficiais em eventos esportivos de peso, como já foi com diversos times do Brasileirão, esportistas ou o Ferrari Challenge.