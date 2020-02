Look poderoso vindo direto da Itália para Ivete Sangalo

PUBLICIDADE 

Uma rainha poderosa! Ivete Sangalo roubou a cena no Baile da Vogue, na última sexta-feira (7), no Rio, usando um look todo vermelho e uma coroa. O vestido da cantora foi trazido da Itália especialmente para a ocasião e se trata de um look exclusivo Doce & Gabbana.

Ivete, que cantou na festa, anunciou também o tema de seu Carnaval, que será “Reino de Mainha”. Cada um dos dias que desfilará com seu trio, a cantora trará uma rainha diferente para o público. Os looks serão assinados por Fábio Yukio da TIG, com execução de Michelly X e bordados de VJ Junior.

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.