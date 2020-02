E o show não era falso: Mila cantou em festa em Brasília

PUBLICIDADE 

A Coluna do Leo Dias faz questão de divulgar sempre corretamente as informações, e traz nesta segunda-feira (10) a continuação de uma nota publicada na última sexta com o título “Show falso em Brasília? Mila, do hit ‘Tudo Ok’ é divulgada em festas, mas assessoria nega presença.”

Pois bem, apesar da assessoria de imprensa da cantora ter enviado uma nota negando a presença de Mila na festa “Brota no Bailão”, da Hostel Produções, a cantora subiu ao palco da casa, conforme havia informado o produtor da festa.

Mila, que também havia postado vídeos dizendo que não estaria no local, também apagou as publicações e fez sim três shows na cidade na mesma noite. Haja fôlego!

