JBr News 2023 #182 – Lula põe o Brasil de volta no cenário internacional

No governo Jair Bolsonaro, chegamos a ter um ministro de Relações Exteriores que disse que não se importava se o Brasil se tornasse um “pária” internaciona

No governo Jair Bolsonaro, chegamos a ter um ministro de Relações Exteriores que disse que não se importava se o Brasil se tornasse um “pária” internacional. Discursos deslocados da realidade global, com posicionamentos extremos, de fato fizeram o país perder protagonismo. O discurso feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura da Assembleia das Nações Unidas na terça-feira (19) parece ter tido o condão de recolocar o Brasil no cenário internacional. Lula pregou a necessidade uma nova conformação global, dando mais voz aos países emergentes, no momento em que esse discurso começa a ser de fato mais levado em conta pelas nações mais poderosas. O retorno de uma maior importância brasileira no cenário internacional pode ser medido pelo fato, por exemplo, de o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, ter pedido uma audiência com Lula para expor seus argumentos sobre a guerra com a Rússia. As repercussões do discurso de Lula na ONU são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.