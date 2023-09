JBr News 2023 #177 – Minirreformas: para os partidos, não para a sociedade

A quarta-feira (13) em Brasília será dia de minirreformas. Na minirreforma ministerial, tomam posse no primeiro escalão do governo André Fufuca, no Ministério do Esporte, e Silvio Costa Filho, em Portos e Aeroportos. Por interesse da sociedade, que terá ministros melhores, ou dos partidos que pressionaram a mudança? E a Câmara vota a minirreforma eleitoral, que flexibilizará as cotas para mulheres e negros e dará mais poder os comandantes das siglas. De novo, interesse da sociedade ou dos partidos políticos? O perigoso tempo em que os partidos parecem agir para atender aos seus próprios interesses e não necessariamente os interesses de quem os elege é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.