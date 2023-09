JBr News 2023 #176 – E as CPIs? Terminarão todas em pizza?

O balanço do festival de CPIs é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago

Quando no primeiro semestre, foram instaladas diversas CPIs na Câmara, no Senado e até a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos Golpistas, imaginou-se que o festival de investigações iria desviar o foco de atenção no Congresso e dificultar o andamento da pauta de interesse do governo. Na verdade, não apenas o governo conseguiu aprovar as suas pastas como as CPIs vão chegando ao seu final sem produzir, de fato, grandes conclusões. A CPI das Lojas Americanas terminou na semana passada sem indiciar ninguém. A CPI do MST produziu uma reviravolta. E mesmo a CPMI dos Atos Golpistas talvez acabe sem grandes colaborações para as investigações do que aconteceu no 8 de janeiro. O balanço do festival de CPIs é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago