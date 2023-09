JBr News 2023 #175 – A reforma ministerial foi seis por meia dúzia?

A base realmente se amplia? Ou terá sido seis por meia dúzia? É o que analisam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje

Logo depois de confirmadas as idas para o primeiro escalão dos deputados André Fufuca e Silvio Costa Filho, seus dois partidos, o PP e o Republicanos, trataram de divulgar notas na qual afirmam que continuarão independentes com relação ao governo. E os dois deputados ainda foram obrigados a se licenciar de seus cargos de direção partidária. Assim, o que significará de fato em termos de apoio a entrada dos dois novos nomes do Centrão no governo? A base realmente se amplia? Ou terá sido seis por meia dúzia? É o que analisam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.