JBr News 2023 #165 – Exército se preserva. Mas não seus indivíduos

Toda vez que abaixo de quem está depondo em uma CPI aparece uma legenda com o nome acompanhado de alguma patente – general, coronel, tenente, etc –, isso é uma vergonha para as Forças Armadas

Toda vez que abaixo de quem está depondo em uma CPI aparece uma legenda com o nome acompanhado de alguma patente – general, coronel, tenente, etc –, isso é uma vergonha para as Forças Armadas. A frase é de um militar com trânsito próximo ao Alto Comando do Exército. Segundo ele, os últimos acontecimentos estão levando a um reposicionamento das Forças Armadas. No primeiro momento, o presidente da CPMI dos Atos Golpistas, Arthur Maia (União Brasil-PE), conseguiu preservar militares de quebras de sigilo e outras investigações. Mas não deverá conseguir fazer isso mais isso por muito tempo. A posição do comando agora é: que se preserve a instituição, mas que cada indivíduo que cometeu ilegalidades pague pelo que fez. Essa é a informação no JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.