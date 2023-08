JBr News 2023 #164 – Com Bolsonaro fraco, aula de pragmatismo do Centrão

Enquanto nova operação policial chega a mais um integrante do clã do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula negocia com o Centrão

Enquanto nova operação policial chega a mais um integrante do clã do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva negocia com um núcleo que até o ano passado era bolsonarista, o Centrão. Um núcleo que não é radical, é pragmático, e, portanto, muda seus apoios conforme as suas conveniências. O Centrão negocia, de um lado, o assédio de Lula, e de outro vê Bolsonaro em seu momento mais fragilizado. Se Lula, portanto, correr e resolver as questões políticas que ainda impedem as nomeações dos indicados do Centrão, esse parece ser o momento mais adequado para fazer essa investida. É o que avaliam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.