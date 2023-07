O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), iniciou a semana de uma forma inusitada para a rotina normal do Congresso

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), iniciou a semana de uma forma inusitada para a rotina normal do Congresso. Ainda no domingo, fez uma reunião de líderes e determinou a concentração dos esforços para tentar resolver, até o final da semana passada, a pauta econômica que tramita na Câmara. Baixou um ato que determina que não haverá sessões de CPI nem convocações de ministros para que se possa votar esta semana o voto de qualidade do Carf, o arcabouço fiscal e a reforma tributária. Conseguirá mesmo Arthur Lira fechar o semestre votando esses projetos econômicos? É o que avaliam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.