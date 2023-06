JBr News 2023 #125 – Bolsonaro: de capitão a cabo

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve terminar nesta sexta-feira (30), com sua condenação. Bolsonaro deve ficar inelegível pelos próximos oito anos. E a retirada de Bolsonaro do jogo eleitoral muda bastante o cenário político do país. Acaba a polarização que marcou as duas últimas eleições no país, e abre espaço para novas alternativas. No caso de Bolsonaro, o papel que seu partido, o PL, espera para ele é que empreste a sua popularidade para pedir votos e eleger políticos conservadores nas eleições municipais do ano que vem, pavimentando o caminho para a construção de uma alternativa de centro-direita em 2026. Ou seja: Bolsonaro deixa de ser o “capitão” para se tornar “cabo”… eleitoral. É o JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.



ICTV: https://www.youtube.com/channel/UCmUE1Ln9KjEwVeXd_LHFq0Q