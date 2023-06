JBr News 2023 #109 – Encurtada pelo feriado, semana foi de freio de arrumação

Os dois principais assuntos que estavam na pauta da Esplanada dos Ministérios deverão terminar a semana sem conclusão

Na superfície, a semana parece terminar sem definições. Os dois principais assuntos que estavam na pauta da Esplanada dos Ministérios deverão terminar a semana sem conclusão. O relatório da reforma tributária apresentado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) é apenas um plano de diretrizes, com diversos pontos ainda sem definição. E o julgamento do Marco Temporal de Demarcação das Terras Indígenas no Supremo Tribunal Federal (STF) deverá ter novo pedido de adiamento. Se, portanto, na superfície as coisas foram adiadas, no subsolo houve muita movimentação. Lula entrou no jogo da coordenação política e as conversas que teve parecem ter azeitado melhor as relações. Uma semana, portanto, de freio de arrumação. No qual as maças dentro das caixas ficaram mais bem assentadas no caminho. É o que explicam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.