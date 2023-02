JBr News 2023 #024 – O tamanho das vitórias de Lira e Pacheco

Grande para aprovar emendas constitucionais. Mas nem tanto para evitar a instalação de CPIs. Assim pode ser explicada a vitória de Rodrigo Pacheco

Grande para aprovar emendas constitucionais. Mas nem tanto para evitar a instalação de CPIs. Assim pode ser explicada a vitória de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), reeleito presidente do Senado. Os articuladores políticos do governo calculam que, após a eleição, a base governista poderá se ampliar dos 49 votos dados a Pacheco para 53 senadores. É uma margem que permite ao governo aprovar emendas, como a reforma tributária. Mas isso significa que a oposição, então, somaria 28 votos. É número suficiente para fustigar o governo com a instalação de uma CPI. Enquanto isso, na Câmara Arthur Lira obteve votação recorde e se torna o presidente mais bem votado da história, com 464 votos. Mas entre seus eleitores estão tanto o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva quanto o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual de fato será agora essa correlação de forças entre os deputados é o que veremos. As eleições para os comandos do Congresso são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.