JBr News 2023 #014 – O fio desencapado da relação militar

Lula herdou um Palácio do Planalto com presença recorde de mais de 1200 militares no Gabinete de Segurança Institucional (GSI)

A entrevista do presidente Lula à Globo News na noite de quarta-feira (18) revelou como estão delicadas as suas relações com o meio militar. Lula herdou um Palácio do Planalto com presença recorde de militares: mais de 1.200, especialmente trabalhando no Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Mas nenhum deles foi capaz de alertá-lo para os riscos da tentativa de golpe arquitetada no dia 8 de janeiro. Lula está irritadíssimo com seus órgãos de inteligência. Por outro lado, melindrar demais o meio militar que ganhou relevância incomum na era Bolsonaro pode ser mexer em um fio desencapado. Os detalhes dessa relação delicada são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.

