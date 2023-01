JBr News 2023 #011 – A participação militar no golpe

Muito ainda terá que ser investigado sobre o grave episódio do dia 8 de janeiro, quando se tentou dar um golpe na democracia do país

Especialmente quanto à participação de algumas instituições no que foi arquitetado. E o grau de envolvimento das Forças Armadas é um desses pontos que precisa de maior apuração. Porque o Batalhão da Guarda Presidencial não tentou evitar a depredação do Planalto? Por que o Exército impediu a entrada da polícia no Quartel General, inclusive posicionando blindados, para efetuar a prisão dos golpistas? Esse é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.