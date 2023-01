JBr News 2023 #012 – Aposta na reforma tributária

Os efeitos e consequências da tentativa de golpe no dia 8 de janeiro permanecem. Serão investigadas e provavelmente gerarão responsabilidades

Os efeitos e consequências da tentativa de golpe no dia 8 de janeiro permanecem. Serão investigadas e provavelmente gerarão responsabilidades. Mas o governo Lula percebe que não pode mais ficar parado somente nisso, e começa a esboçar o caminho que tomará para gerar suas primeiras entregas. E a grande aposta econômica é a aprovação no Congresso da reforma tributária. Em Davos, na Suíça, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a mencionou. E um dia antes, o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, já tinha feito o mesmo em conversa na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). A reforma é a aposta para fazer mover a economia, para além da pauta da investigação e punição do golpe. É o que analisam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.