JBr News 2023 #013 – Torres e salário mínimo

Expectativas quanto ao que aconteceu para trás e quanto ao que vem pela frente. É o que promete esta quarta-feira (18) em Brasília. O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Anderson Torres, preso no 4º Batalhão da Polícia Militar, pode prestar hoje seu primeiro depoimento. E esclarecer pontos quanto à sua responsabilidade nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. E o presidente Lula recebe representantes do movimento sindical para discutir o valor do salário mínimo. Lula quer aumentar o valor, mas sua equipe econômica torce o nariz para a possibilidade. A expectativa quanto a esses dois momentos é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.