JBr News #191 – Quebras de sigilo mostram a lógica (ou falta de) do governo

No JBr News de hoje: Enquanto depunha na CPI da Covid o ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel, chegavam à comissão informações decorrentes das quebras de sigilo

Enquanto depunha na CPI da Covid o ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel, chegavam à comissão informações decorrentes das quebras de sigilo. E uma delas era o conteúdo de um email que o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, enviou ao diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanon, com a falsa informação de que o tratamento precoce teria reduzido em 70% o número de casos graves de covid. Um documento que mostra a lógica do governo: até mesmo junto ao diretor da OMS o governo tentava disseminar informações falsas e sem comprovação. É o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.

