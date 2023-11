As negociações na porteira da Caixa

Indicado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), Carlos Antônio Vieira tomou posse esta semana da presidência da Caixa

Indicado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), Carlos Antônio Vieira tomou posse esta semana da presidência da Caixa. Sintomaticamente, estavam ausentes na posse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Aparentemente, Lula cede o banco ao Centrão, mas com certa contrariedade. Mas Vieira é somente parte do acordo com Lira e o Centrão em torno do banco. O grupo comandado pelo presidente da Câmara quer também as 12 vice-presidências.

Os bastidores em torno dessa negociação são o tema do JBrNews de hoje. Aparentemente, Lira não terá a porteira fechada, como queria. Duas vice-presidências acabarão sendo preservadas pelo governo.

Quais são e as razões em torno dessa preservação é o que contam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.