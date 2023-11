Deputado Federal Vinicius Carvalho participa ativamente do 1º Congresso Latino-Americano de Autocuidado em São Paulo

Deputado destaca importância do autocuidado e participa de debates globais sobre o tema

Na última quinta-feira, 9 de novembro, o Deputado Federal Vinicius Carvalho, representante do Republicanos-SP, marcou presença no 1º Congresso Latino-Americano de Autocuidado, sediado na cidade de São Paulo. O evento, organizado pela ACESSA, ILAR e GSCF, reuniu líderes globais, representantes da saúde pública e do setor privado, incluindo gigantes como Bayer, P&G, Haleon, Kenvue, Sanofi, Reckitt, Biovalmex, entre outras.

Durante os dois dias de debates, o Congresso abordou temas cruciais para o futuro do autocuidado, incluindo a possível criação de uma Resolução Global sobre o tema. Além disso, representantes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e Gilmara Santos, Coordenadora Geral de Prevenção às Condições Crônicas na Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde do Brasil, trouxeram perspectivas valiosas para as discussões.

O Deputado Vinicius Carvalho, conhecido por suas pautas relacionadas à promoção da saúde, reforçou seu compromisso ao participar ativamente das deliberações do Congresso. Sua presença também ressalta o papel do Brasil nas discussões globais sobre autocuidado.

Além das questões globais, o Congresso abordou a importância do letramento em saúde para populações em situação de vulnerabilidade social. A busca por estratégias que levem o autocuidado a todas as camadas da sociedade foi um ponto central nas discussões.

O evento evidenciou a união de esforços entre os setores público e privado, buscando alinhamento em diretrizes e estratégias para fortalecer o autocuidado em escala global. Com a participação ativa de Vinicius Carvalho e outros representantes influentes, o Congresso marcou um passo significativo na promoção de práticas saudáveis e na conscientização sobre o autocuidado como parte fundamental do bem-estar.