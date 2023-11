Bolsonaro pediu apoio por brasileiros ao governo de Israel

Minhas amigas que têm Jair Bolsonaro como ídolo me ligaram para comemorar a boa ação do ex-presidente que conseguiu contato para tirar alguns brasileiros da Faixa de Gaza em Israel. Jais já vinha mostrando uma aproximação e o contato com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshein, antes do encontro dos dois na quarta (08), na Câmara dos Deputados.

“Apurei com o presidente Jair Bolsonaro e ele me disse que pediu a Israel a liberação de brasileiros na Faixa de Gaza”, disse o apresentador do jornal da CNN Brasil. O ex-presidente ainda disse que não há nenhum empecilho para liberação por parte do governo de Israel.

Bolsonaro conversou com Zonshein e com Yossi Shelley, ex-embaixador de Israel no Brasil entre 2017 e 2021 e atual diretor-geral do gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

O ex-presidente buscou os dois para entender a demora na liberação dos cerca de 30 brasileiros que aguardavam para deixar a Faixa de Gaza em meio ao conflito entre Israel e o grupo extremista palestino Hamas.