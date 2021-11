Imagem & Credibilidade #107 – Os processos da CPI da Covid começarão a andar?

Pressionado, o procurador-geral da República, Augusto Aras, afinal encaminhou 10 ações ao Supremo Tribunal Federal resultados das investigações da CPI da Covid

Pressionado, o procurador-geral da República, Augusto Aras, afinal encaminhou 10 ações ao Supremo Tribunal Federal resultados das investigações da CPI da Covid. É um primeiro passo? No que ele resultará? Como deverão agir agora os ministros? Como isso impactará em um momento em que há novos riscos na pandemia, com a chegada de uma nova variante do vírus? Terá peso nas próximas eleições? Essas foram algumas das questões discutidas no podcast Jornal de Brasília/Imagem&Credibilidade desta semana. Que teve como convidada a jornalista Hylda Cavalcanti, repórter de Política do Jornal de Brasília e do jornal O Poder.