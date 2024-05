Congresso submisso ao Bilhões

O (1º) de Maio, no Brasil, serviu pra homenagear o trabalhador e também para o governo reafirmar a sua força diante do que lhe interessa: aprovar os projetos no Congresso Nacional.

O presidente Lula afirmou que tudo que o governo quer, o Congresso aprova mas essa chamada governabilidade está alicerçada em bilhões de reais repassados do Executivo ao Legislativo em emendas parlamentares.

Dessa forma, os deputados e senadores podem até gritar publicamente porque no final eles fazem o que o Planalto deseja. Essa é a análise de hoje com Alexandre Jardim. Confira!