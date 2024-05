Fundos da Previdência do DF fecham primeiro trimestre com ganhos de mais de R$ 66 milhões

Os fundos de investimentos geridos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF) tiveram rendimentos de mais de R$ 66 milhões nos três primeiros meses de 2024. O resultado mais expressivo foi do Fundo Solidário Garantidor (FSG), que teve uma rentabilidade acumulada de R$ 35 milhões, o que representa 0,84% no trimestre. Seu patrimônio líquido soma atualmente R$ 4,2 bilhões.

O FSG é um fundo de solvência e serve como garantia do pagamento dos benefícios atuais e futuros dos servidores efetivos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). É composto por recursos financeiros, além de imóveis e ações do Banco de Brasília (BRB).

Já o Fundo Capitalizado (FC) obteve R$ 25,9 milhões de rentabilidade acumulada no primeiro trimestre, o que representa 3,07% no período, enquanto a meta estabelecida foi de 2,08%. Com um patrimônio atual de R$ 941 milhões, este fundo tem como característica o aporte de contribuições dos servidores que ingressaram no serviço público do Distrito Federal a partir de março de 2019, sendo responsável pelo pagamento de benefícios previdenciários até o limite do teto do INSS.

O Fundo Financeiro (FF), por sua vez, que é destinado ao pagamento de benefícios previdenciários aos segurados que tenham ingressado no serviço público até março de 2019, bem como aos que já recebiam benefícios nessa data e aos respectivos dependentes, registrou R$ 5 milhões de rentabilidade acumulada no trimestre – o patrimônio atual é de R$ 600 milhões.

A Taxa de Administração (FA) obteve R$ 16,7 mil de rentabilidade acumulada no trimestre, com um patrimônio de R$ 3,5 milhões.



Rendimento recorde

Em 2023, a carteira de investimentos sob gestão do Iprev-DF registrou um ganho expressivo, com mais de R$ 1,2 bilhão de aumento em seu patrimônio sob gestão, entre aportes e rendimentos. O total da carteira, em 2022, era de aproximadamente R$ 6,10 bilhões e, em 12 meses, subiu para R$ 7,37 bilhões.

Os bons resultados obtidos em 2023 “irão garantir um futuro seguro para os mais de 70 mil beneficiários, para aposentados, pensionistas e também para os próximos segurados”, destaca a diretora-presidente do Iprev-DF, Raquel Galvão.

“Alcançamos quase R$ 600 milhões em rentabilidade nos investimentos em 2023. É um esforço conjunto que mostra resultados”, ressalta o diretor de Investimentos do Iprev-DF, Thiago Mendes Rodrigues.

Os fundos servem para garantir o pagamento de benefícios dos mais de 70 mil aposentados e pensionistas do DF.

