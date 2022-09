Conexão JBr Na Praia 3 de setembro 2022

Na penúltima semana do festival, o Planet Hemp subiu aos palcos com uma turnê estacionada por 22 anos

Chegamos ao quase final do Na Praia. Na penúltima semana do festival, o Planet Hemp subiu aos palcos com uma turnê estacionada por 22 anos, e depois de tantos percalços inclusive em Brasília, os músicos B Negão e Marcelo D2 ainda mantém vivo a energia e vibração da Banda.

Confira como foi o bate papo: