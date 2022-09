Expoabra, Spaten Garten, Festa do Morango e mais na Agenda Brasília

Eventos trazem muitos shows sertanejos; no Na Praia, Emicida e Baco são destaques

A Agenda Brasília deste fim de semana reserva o início dos shows da Expoabra 2022. Tem João Gomes, Zé Neto e Cristiano, Gustavo Mioto e muito mais na Granja do Torto a partir desta sexta-feira (9). No encerramento do Na Praia, destaque para o samba de Diogo Nogueira e o rap de Emicida e Baco Exu do Blues.

Confira os principais eventos do fim de semana:

Expoabra 2022

A Expoabra 2022, que teve sua abertura nesta semana, tem programação cheia para o fim de semana. O jovem João Gomes e a dupla Zé Neto e Cristiano estão entre os nomes confirmados.

Na noite de sexta-feira (9/9), a festa ficará por conta de João Gomes, Os Piseiros, Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes e Marcynho Sensação. No dia seguinte (10/9), tem show de Zé Neto & Cristiano, Gustavo Mioto, Murilo Huff e Dj Sevenn.

Expoabra 2022

Datas: até 18 de setembro

Local: Granja do Torto

Ingressos: www.sympla.com.br/produtor/top7entretenimento

Classificação indicativa livre

Na Praia

Após dois meses de shows semanais, o Na Praia se despede do público brasiliense neste fim de semana. Hoje (9), tem Diogo Nogueira — a cantora Alcione, que se apresentaria no mesmo dia, cancelou o show por estar em recuperação de uma cirurgia; no sábado (10), é dia de rap com Emicida, Baco Exu do Blues e Marcelo Falcão; para encerrar, Natiruts e Marina Sena se apresentam no domingo (11).

Serviço

Na Praia Festival

Sexta-feira: Diogo Nogueira

Sábado: Emicida, Baco Exu do Blues, Marcelo Falcão

Domingo: Natiruts, Marina Sena

Local: Setor de Clubes Sul, trecho 2, abaixo do Clube da Agepol

Ingressos somente pelo app R2 com.vc, pelo site r2.com.vc, na bilheteria no local do evento e no concierge no Mané Mercado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Festa do Morango

A tradicional Festa do Morango, em Brazlândia, chega ao seu segundo e último fim de semana! Para os próximos dias, a festa reserva shows de Pedro Paulo e Matheus, Diego e Victor Hugo e muito mais!

26ª Festa do Morango de Brasília

Sábado e domingo das 10h às 23h

Local: Associação Rural Cultural Alexandre Gusmão (Arcag) – Brazlândia

Entrada gratuita

Programação:

Sexta-feira: Oxente Cerrado, Forró Mió, Abnego, Dalmir Junior

Sábado: Vladevy Marreiro, Felipe Ventura, Luiz Gustavo, Lúpulos, Lia Almeida, Pedro Paulo e Matheus

Domingo: Rony Silva, Marquinhos Cruz, Batman Rocha, Igor Tavares, Diego e Victor Hugo

Jefferson Moraes na UniClub

Será inaugurada nesta sexta-feira (9) a boate UniClub, no mezanino da Universidade Cozinha e Bar, na Asa Norte. O show de abertura do espaço fica por conta de Jefferson Moraes, a partir das 22. Os ingressos para o show estão à venda pelo site e App do Sympla e custam a partir de R$ 39,90.

Serviço

Universidade Cozinha e Bar inaugura UniClub

Onde: SCN, quadra 2, em frente ao Liberty Mall

Quando: sexta-feira, 9 de setembro, a partir das 22h

Entrada: a partir de R$ 39,90 no Sympla

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Spaten Garten Brasília

A cervejaria Spaten traz a Brasília a experiência dos biergartens alemães. O festival Spaten Garten Brasília começou na quinta (8) e vai até domingo (11), no rooftop do Brasília Shopping. Além de comida e bebida, tem música com Silva, Marvyn, Odara e outras atrações.

Spaten Garten Brasília

Programação:

Sexta-feira: Silva, DJ Dudu Moreira

Sábado: Sun Flower Jam, Matheus Fonseca

Domingo: Marvyn, Odara

Data: de 09 a 11 de setembro de 2022

Local: Rooftop do Brasília Shopping

Horário de funcionamento: das 16h às 23h

Ingressos: a partir de R$ 60 no link

G7 estreia “O Melhor do Brasil é o Brasileiro”

A Cia. de Comédia G7 apresenta a comédia “O Melhor do Brasil é o Brasileiro”, em homenagem ao bicentenário da declaração da independência do país. A peça fica em cartaz até o fim do mês no Teatro La Salle – 906 Sul, sempre aos sábados e domingos, às 19 horas.

G7 apresenta “O Melhor do Brasil é o Brasileiro”

Local: Teatro La Salle – 906 Sul

Datas:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

03/09 – Sábado – 19h

04/09 – Domingo – 19h

10/09 – Sábado – 19h

11/09 – Domingo – 19h

17/09 – Sábado – 19h

18/09 – Domingo – 19h

24/09 – Sábado – 19h

25/09 – Domingo – 19h

Local: Teatro Católica – Taguatinga: 01/10 – Sábado – 19h e 02/10 – Domingo – 19h

Ingressos a partir de R$ 40 no site e na bilheteria do La Salle