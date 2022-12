Em clima de Copa, Agenda Brasília traz os eventos do fim de semana

Tem Ferrugem, Thiago Martins, BaianaSystem, Maiara e Maraísa, Ana Carolina e muito mais. Ainda tem festa para marcar o Dia Nacional do Samba, stand up, teatro, cinema e muito mais

Quem imaginou que a Copa do Mundo iria trazer diversos eventos e artistas para Brasília, estava certo! O que não falta é festa relacionada à Copa do Mundo: enquanto o Brasil representa no Catar, você curte daqui. Cantores e bandas como Ferrugem, Di Propósito, Thiago Martins, João Gomes, Maiara e Maraísa, BaianaSystem, Ana Carolina e Moacyr Luz estarão pela capital do país nos próximos três dias.

Ainda tem festa relacionada ao Dia Nacional do Samba, comemorado nesta sexta-feira (2); tem stand up; teatro; cinema; eventos voltados para artistas e muito mais. Assista ao vídeo e, em seguida, confira os detalhes:

Thiago Martins no Vibra Brasil

O clima de Copa do Mundo continua com tudo no Vibra Brasil! Nesta sexta-feira (2), Bell Marques agita o público logo após Brasil x Camarões; no sábado (3), tem Thiago Martins, Baile do Sapuca (Leandro Sapucahy) e Rafa e Pipo; nas oitavas de final, que serão segunda ou terça, Belo encerra o fim de semana prolongado em grande estilo!

Vibra Brasil

Data: 24 de novembro a 18 de dezembro

Local: Bothanic – St. de Clubes Esportivos Sul Conjunto 17 – Asa Sul, Brasília

Programação dos próximos dias:

Sexta, 2 de dezembro: Bell Marques

Sábado, 3 de dezembro: Thiago Martins, Baile do Sapuca (Leandro Sapucahy) e Rafa e Pipo

Segunda ou terça, 5 ou 6 de dezembro: Belo

Ingressos pelo Ingresse

BaianaSystem no BudX BSB

O BudX BSB, evento com temática de Copa do Mundo que reúne mais atrações de funk e MPB do que os demais, recebe BaianaSystem nesta sexta! Ainda tem Yuri Martins no sábado e Samba Urgente com participação especial no domingo. Quem será essa participação?

BudX BSB

Local: Estádio Nacional Mané Garrincha

De 24 de novembro a 18 de dezembro

Programação dos próximos dias:

Sexta, 2 de dezembro: BaianaSystem

Sábado, 3 de dezembro: Yuri Martins

Segunda, 5 de dezembro: Samba Urgente + participação especial

Ingressos no Sympla

Ferrugem no Ginga Brasília

É mais festa no Mané Garrincha que você quer? Então o Ginga também te dá! Tem muito pagode por lá nos próximos dias. Akatu, Ferrugem e Di Propósito balançam o público nos dois próximos jogos da Seleção. Matheus Fernandes completa a festa.

Ginga Brasília

De 24 de novembro a 18 de dezembro

Local: Estádio Nacional Mané Garrincha (no antigo Modesto)

Programação dos próximos dias:

Sexta, 2 de dezembro: Akatu, Ferrugem

Segunda ou terça, 5 ou 6 de dezembro: Di Propósito, Matheus Fernandes

Ingressos à venda no site Ingresse

Ana Carolina canta Cássia Eller

Ana Carolina se volta para outro grande ícone da música brasileira na turnê “Ana canta Cássia – Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você”, que chega ao Centro de Convenções Ulysses Guimarães em data extra neste sábado (3), às 22h. O repertório do show é inteiramente dedicado aos inúmeros sucessos de Cassia Eller

Ana canta Cássia

Data: 3 de dezembro, sábado (data extra)

Horário: a partir das 22h (acesso ao local a partir das 20h)

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Ingressos a partir de R$ 100 na Bilheteria Digital

Classificação indicativa: 14 anos

Moacyr Luz no Tardezinha do Samba

Comemorando o Dia Nacional do Samba, o festival Tardezinha do Samba acontece nesta sexta, sábado e domingo, na Casa do Cantador, em Ceilândia. Na sexta (2), tem um bate-papo sobre a história do samba e do choro no Distrito Federal com Renata Jambeiro, Breno Alves, Teresa Lopes e muito mais; no sábado (3), tem Moacyr Luz, Samba Urgente e Moyseis Marques; no domingo (4), tem Serginho Meriti, 7naRoda, Elas que Toquem e outras atrações.

Tardezinha do Samba

Datas: 2, 3 e 4 de dezembro

Casa do Cantador, Ceilândia-DF

Entrada franca

Classificação livre

Confira a programação completa

Maiara e Maraísa e João Gomes no Carnaval na Copa

O Carnaval na Copa, no Cafe de La Musique, também continua. Nos próximos dias, é o sertanejo e o piseiro quem vão comandar a festa por lá. Maiara e Maraísa colocam o povo para dançar após Brasil x Camarões; na segunda-feira, João Gomes é o artista principal.

Carnaval na Copa

De 24 de novembro a 18 de dezembro

Horário: a partir de 12h

Local: Cafe Brazilian Paradise – Setor de Clubes Sul

Programação dos próximos dias:

Sexta, 2 de dezembro: Maiara e Maraísa, ÖWNBOSS, Ponnce

Segunda, 5 de dezembro: João Gomes, DJ PH

Ingressos a partir de R$ 90 no Sympla

Leo Santana e Dennis no Mané Mercado

Após os shows de Xand e Nattan, a Copa no Mané Mercado segue entregando muito agito! Nesta sexta (2), Leo Santana, o GG, chega a Brasília para comemorar mais uma vitória da Seleção! Na segunda, tem Dennis abrilhantando a festa.

Copa do Mané

Local: Mané Mercado Vírgula, ao lado do Estádio Mané Garrincha

De 24 de novembro a 18 de dezembro

Programação dos próximos dias:

Sexta, 2 de dezembro: Léo Santana

Segunda, 5 de dezembro: Dennis

Ingressos no site da R2

Marina Sena no Bocadim

A cantora Marina Sena é o último nome apresentado para o line-up do Festival Bocadim 2022. O evento, que celebra a cultura LGBTQIA+ é realizado de 2 a 4 de dezembro com 25 atrações na Arena BRB Mané Garrincha e tem entrada gratuita para os três dias. O show da artista mineira, que ficou conhecida nacionalmente com o hit “Por Supesto”, é no domingo e encerra o festival. Ainda tem Thiago Pantaleão, Romero Ferro, Jadsa, Doralyce, Tícia e muito mais.

Festival Bocadim 2022

Dias: 2, 3 e 4 de dezembro de 2022

Local: Estádio Nacional de Brasília (Eixo Monumental – SRPN)

Ingressos gratuitos (sujeitos à lotação) no Sympla

Classificação etária: 16 anos (para menores de 18 é necessário o acompanhamento dos responsáveis ou liberação pela vara da Infância e da Juventude)

Line-up completo e mais informações no Instagram da Bocadim

DJ Matt D no Beco

O Beco Bar, no Saan, traz a Brasília nesta sexta-feira (2) o DJ Matt D. A festa começa a partir das 20h, e os ingressos estão custando a partir de R$ 40.

Dj Matt D

Sexta-feira, 2 de dezembro

A partir das 20h

Local: Beco Bar + Oficina – Saan, Quadra 2, Lote 45

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Cosmologia Preta

Vem aí o festival Cosmologia Convida! Idealizado pela banda Cosmologia Preta, o evento recebe, nesta sexta-feira (2), no Complexo Cultural de Samambaia, grandes artistas da música preta contemporânea do DF. Os convidados são Martinha do Coco (samba de coco, maracatu e ciranda), África Tática (rap), Haynna (blues, soul, R&B), África Tática (rap), Thabata Lorena (rap) e Preto Cosmo. Os intervalos entre os shows contarão ainda com discotecagem de DJ Ketlen. Serão produzidos videoclipes em cada show.

Festival Cosmologia Convida

Data: sexta-feira, 2 de dezembro

Horário: a partir das 9h

Local: Complexo Cultural de Samambaia – Quadra 301, Conjunto 05, Lote 01

Entrada gratuita (com doação voluntária de alimentos não perecíveis)

Classificação livre

Confira a programação completa

Renato Albani

Renato Albani volta ao Distrito Federal neste fim de semana, para apresentações no Museu Nacional e no Teatro da Caesb, em Águas Claras. O show no Museu Nacional é no sábado (3), com sessões às 17h, 19h e 21h; no domingo (4), no Teatro da Caesb, os horários são os mesmos. Os ingressos custam a partir de R$ 70.

Renato Albani em Brasília

Sábado (3), no Teatro do Museu Nacional; domingo (4), no Teatro da Caesb

Sessões às 17h, 19h e 21h

Ingressos à venda no site Ingresso Digital

Classificação indicativa: 16 anos

Emerson Ceará

O humorista Emerson Ceará traz a Brasília o show de comédia ‘A Gente Vévi‘. O espetáculo será apresentado no Teatro da Caesb, em Águas Claras, nesta sexta (2), a partir das 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 60.

Emerson Ceará – A Gente Vévi

Data: sexta-feira, 2 de dezembro

Horário: a partir das 21h

Local: Teatro Caesb – Águas Claras

Ingressos a partir de R$ 60 no site Z3 Eventos

Festival Recanto do Cinema

O Festival Recanto do Cinema traz uma programação especial no domingo (4), partir das 16h, no IFB Recanto das Emas. A tarde será dedicada ao lançamento do livro “Dos filmes que ainda não fizemos”, que reúne 11 roteiros de curtas-metragens produzidos ao longo de oficinas sobre escrita de roteiro cinematográfico e diagramação editorial. Ainda na programação da tarde, exibição de curtas-metragens, ainda em produção, com roteiros que integram o livro: Clandestinas, de Gabi Rascovit; Quarto, de Adriel Higino; e Invisíveis (DF, 2022), de Hudson Peixoto.

Festival Recanto do Cinema e lançamento do livro “Dos filmes que ainda não fizemos”

Domingo, 4 de dezembro

A partir das 16h

Instituto Federal de Brasília – IFB Campus Recanto das Emas

Leia a programação completa

ICVC Awards

Neste domingo (4), o Instituto Brasileiro de Voz e Canto realiza a primeira edição do ICVC Awards. O evento traz a apresentação de 40 artistas calouros no Auditório Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Os participantes concorrem a um contrato profissional com o selo musical do ICVC, englobando o direcionamento artístico da carreira, produção musical e visual do primeiro lançamento, além de consultorias e sessões com especialistas.

ICVC Awards

Domingo, 4 de dezembro de 2022

A partir de 20h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Auditório Master

Ingressos a partir de R$ 45 na Bilheteria Digital