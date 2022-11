Dia Nacional do Samba tem celebração garantida no Tardezinha do Samba

Quinta edição do festival realiza três dias de festa na Casa do Cantador, em Ceilândia, com programação gratuita

Após as ações pautadas pelo Dia da Consciência Negra, a quinta edição do Festival Tardezinha do Samba retorna à cena nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. Tradicionalmente realizado na Casa do Cantador, em Ceilândia, o evento é aberto ao público com entrada franca e com atrações para todas as idades. No primeiro fim de semana de dezembro, o festival comemora o Dia Nacional do Samba, oficializado no dia 2, reunindo sambistas, artistas de diversas linguagens e pensadores negros do Distrito Federal, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Para abrir os trabalhos na sexta-feira (2), Dia Nacional do Samba, a Casa do Cantador vai se transformar em um típico botequim carioca: o Botequim do Tardezinha. A programação começa às 20h, com um bate-papo descontraído sobre “A história do samba e do choro no DF”, com mediação de Renata Jambeiro, roteiro de Juliana Silva e a presença de Vagareza, Pedro Molusco, Breno Alves, Teresa Lopes, Cris Pereira, Cadete do Samba, Paulo Córdova e Tia Edênia. A partir das 21h15, a festa segue com pocket shows de Marquinhos Benon, Dhi Ribeiro, DJ Kashu e poesia com Rafinha Bravoz.

No sábado e domingo (3 e 4/12), o festival realiza um autêntico almoço comunitário afro-brasileiro, a partir do meio-dia, com roda de samba e feijoada conduzidas pelos coletivos ceilandenses Samba na Comunidade e Samba da Guariba. Haverá também exibição de vídeos e documentários.

No sábado, após a feijoada com o coletivo Samba na Comunidade, a programação musical se estende tarde afora e noite adentro. A partir das 15h, se apresentam Felipe Victório, Karla Sangaleti, Nenel Vidal e Dudu. O line up da noite esquenta com a poesia de Nego Pac e segue com shows de Márcio Marinho & Choro no Eixo, Kika Ribeiro, Marcelo Café e DJ Palito nos intervalos. Às 22h, o Tardezinha do Samba recebe o músico e compositor carioca Moacyr Luz, que apresenta parte dos seus 30 anos de carreira junto aos brasilienses do 7naRoda. Às 23h, quem fecha a noite é o Samba Urgente, tendo como convidado especial o sambista mineiro Moyseis Marques.

No domingo, ao meio-dia, a feijoada é ao som do coletivo ceilandense Samba da Guariba. A partir das 15h, a tarde segue com Tyayro, Banda Patacorí, Sem Chorumelas e poesia com Dudu Mano. As atrações da noite iniciam às 18h, com show das sambistas do grupo Elas que Toquem, seguido de Carol Nogueira e do cantor carioca Serginho Meriti. Nos intervalos, DJ Kazuza mantém a cadência da festa. Para encerrar toda a programação, às 21h, o grupo brasiliense 7naRoda abre seu show junto ao cantor carioca convidado João Cavalcanti.

Confira a programação completa:

02 de dezembro (sexta)

Butiquim do Tardezinha

Bate-papo

20h às 21h30: A História do Samba e do Choro no DF

Com: Vagareza, Pedro Molusco, Breno Alves, Teresa Lopes, Cris Pereira, Cadete do Samba, Paulo Córdova e Tia Edênia

Mediação: Renata Jambeiro

Roteiro: Juliana Silva

Pocket Shows

21h15: Rafinha Bravoz (poesia)

21h30: Marquinhos Benon

22h30: Dhi Ribeiro

Intervalos com Dj Kashuu

03 de dezembro (sábado)

12h: Samba na Comunidade (roda de samba) + Feijoada

15h: Felipe Victório

16h: Karla Sangaleti

17h: Nenel Vida

18h: Dudu

18h45: Nego Pac (poesia)

19h: Márcio Marinho & Choro no Eixo

20h: Kika Ribeiro

21h: Marcelo Café

22h: Moacyr Luz feat 7naRoda

23h: Samba Urgente feat Moyseis Marques

Intervalos com DJ Palito

04 de dezembro (domingo)

12h: Samba da Guariba (roda de samba) + Feijoada

15h: Tyayro

16h: Banda Patacorí

17h: Sem Chorumelas

17h45: Dudu Mano (poesia)

18h: Elas que Toquem

19h: Carol Nogueira

20h: Serginho Meriti feat 7naRoda

21h: 7naRoda feat João Cavalcanti

Intervalos com DJ Kazuza

03 e 04 de dezembro (sábado e domingo)

12h às 14h: Cine Samba – exibição de documentários, vídeos e curtas-metragem

14h às 18h: Sambrincante – estação de lazer com jogos de rua e brincadeiras populares

16h às 21h: Feira de Arte e Artesanato – expositores diversos e editoras independentes

SERVIÇO

Festival Tardezinha do Samba – 5ª edição

QUANDO: 2, 3 e 4 de dezembro

ONDE: Casa do Cantador – Ceilândia (DF)

ENTRADA: franca

CLASSIFICAÇÃO: livre

REDES: www.instagram.com/tardezinhadosambacei/