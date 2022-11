Festival Recanto do Cinema apresenta mostra de curtas e lançamento do livro ‘Dos filmes que ainda não fizemos’

Domingo, 4 de dezembro, a partir das 16h

O Festival Recanto do Cinema traz uma programação especial no próximo domingo, dia 4/12, a partir das 16h, no IFB Recanto das Emas. A tarde será dedicada ao lançamento do livro “Dos filmes que ainda não fizemos”, que reúne 11 roteiros de curtas-metragens produzidos ao longo de oficinas sobre escrita de roteiro cinematográfico e diagramação editorial. O projeto, que conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF), foi realizado em parceria com o Instituto Federal de Brasília (IFB) – Campus Recanto das Emas.

Ainda na programação da tarde, exibição de curtas-metragens, ainda em produção, com roteiros que integram o livro: Clandestinas, de Gabi Rascovit; Quarto, de Adriel Higino; e Invisíveis (DF, 2022), de Hudson Peixoto. Após a exibição, debate com os autores do livro e a equipe do projeto Dos filmes que ainda não fizemos, focando desde as oficinas de escrita de roteiro audiovisual e diagramação até a publicação do livro impresso.

Idealizada pelo cineasta Rober Corrêa, o projeto Dos filmes que ainda não fizemos já teve diversas edições em cidades como Salvador, Florianópolis, Curitiba e Pato Branco, e agora chega a Brasília. Entre junho e setembro de 2022, duas turmas do curso Técnico Subsequente de Produção de Áudio e Vídeo puderam acompanhar as oficinas com o Rober e a Natália Aniceto, escritora e criadora da Avá editora, sempre com o apoio irrestrito e fundamental da professora Patrícia Barcelos. Após as oficinas, quem teve interesse de continuar no projeto pôde ainda contar com as consultorias das escritoras Amanda Tavares e Marina Mara, que ajudaram a lapidar cada roteiro até a versão final que ora é publicada em livro.

Os autores dos roteiros que integram o livro são Adriel Higino, Charles Rafael, Expedito Barbosa Macedo, Nanda Fer Pimenta, Gabi Rascovit, Hudson Peixoto, João Lucas Araujo, Karine Araújo, Marilia Gabriela Souza de Jesus, Rayane Rodrigues e Wendella Alves.

Com organização de Artur Cavalcante, Patrícia Barcelos e Rober Corrêa, a edição ganhou um belo projeto gráfico desenvolvido pelas designers Maíra Guimarães e Poliane Gomes, além de contar com ilustrações do artista visual Felipe Cavalcante. A produção é da Jurumim Produções.

Serviço

Festival Recanto do Cinema e lançamento do livro “Dos filmes que ainda não fizemos – Recanto das Emas”

Domingo, 4 de dezembro

A partir das 16h

Instituto Federal de Brasília – IFB Campus Recanto das Emas

Programação:

16h – Exibição dos curtas-metragens (em produção) Clandestinas, de Gabi Rascovit; Quarto, de Adriel Higino; e Invisíveis (DF, 2022), de Hudson Peixoto

16h20 – Debate com os autores do livro e a equipe do projeto Dos filmes que ainda não fizemos, desde as oficinas de escrita de roteiro audiovisual e diagramação até a publicação do livro impress

17h – Sessão de autógrafos com os autores e distribuição gratuita do livro “Dos filmes que ainda não fizemos – Recanto das Emas” para o público presente.