Cosmologia Preta promove festival gratuito em Samambaia

Coletivo de compositores e intérpretes recebe grandes referências da música preta do DF, do rap ao blues e cultura popular, e palestras sobre o mercado musical

Organizado pela Cosmologia Preta, banda e coletivo de compositores e intérpretes, o Festival Cosmologia Convida recebe nesta sexta-feira (2/12), no Complexo Cultural de Samambaia, grandes artistas da música preta contemporânea do DF.

Os convidados são Martinha do Coco (samba de coco, maracatu e ciranda), África Tática (rap), Haynna (blues, soul, R&B), África Tática (rap), Thabata Lorena (rap) e Preto Cosmo (Funk & Soul, Rap, Afrobeat), que também integra a banda anfitriã, Cosmologia Preta, que encerrará a noite.

Os intervalos entre os shows contarão ainda com discotecagem de DJ Ketlen, animando a pista com muito ragga, dub, afro house, golden era, flashback, miami bass, lo-Fi, bounce, dirty south, boombap, trap, gangsta rap e R&B.

Videoclipes

A experiência do festival ainda irá além do evento presencial, pois serão produzidos e veiculados videoclipes e faixas musicais de cada apresentação no canal do Cosmologia.

Ações formativas

Antes dos shows, e desde cedo, o evento contará também com ações formativas sobre o mercado musical, incentivando novos artistas a alavancarem suas carreiras.

Pela manhã, Alexa Viana conduz o seminário O renascimento do Harlem e seus reflexos na cultura afrobrasileira, com mediação de Danúbia Mendes.

À tarde, haverá mais duas rodas de conversa: Vozes da resistência: música negra, cultura popular e a inserção da mulher negra no mercado musical, com Martinha do Coco e Prethaís, e mediação de Nayane Cruz; e Os desafios de produzir música preta e periférica: mercado musical, registro fonográfico, direitos autorais e intelectuais, com Ally Akin e Sidney Lopes, e mediação de Preto Cosmo.

“O objetivo do nosso festival é promover um encontro de pessoas negras e periféricas, artistas, de várias partes do DF, a fim de impulsionar a cena local, enaltecendo a coletividade como forma de resistência artística e percebendo que mesmo artistas solo dependem do coletivo”, afirma Preto Cosmo, coordenador geral do Festival.

A entrada no evento é gratuita e serão aceitas doações voluntárias de alimentos não perecíveis para instituições de assistência social de Samambaia.

PROGRAMAÇÃO

Ações formativas

9h às 12h – Seminário O Renascimento do Harlem e seus reflexos na cultura Afrobrasileira, com Alexa Viana e Danúbia Mendes;

14h às 16h – Roda de conversa Vozes da resistência: música negra, cultura popular e a inserção da mulher negra no mercado musical, com Martinha do Coco, Prethaís e Nayane Cruz;

16h às 18h – Roda de conversa Os desafios de produzir música preta e periférica: mercado musical, mercado fonográfico, direitos autorais e intelectuais, com Ally Akin, Sidney Lopes e Preto Cosmo.

Shows

18h30 – Martinha do Coco

19h30 – África Tática

20h30 – Haynna

21h30 – Thabata Lorena

22h30 – Preto Cosmo

23h30 – Cosmologia Preta

DJ Ketlen nos intervalos

SERVIÇO

Festival Cosmologia Preta

Data: Sexta-feira, 2 de dezembro

Sexta-feira, 2 de dezembro Horário: a partir das 9h

a partir das 9h Local: Complexo Cultural de Samambaia – Quadra 301, Conjunto 05, Lote 01. (Próximo à Agência dos Correios e à Agência do Trabalhador).

Complexo Cultural de Samambaia – Quadra 301, Conjunto 05, Lote 01. (Próximo à Agência dos Correios e à Agência do Trabalhador). Entrada: Gratuita, com doação voluntária de alimentos não perecíveis

Gratuita, com doação voluntária de alimentos não perecíveis Classificação: Livre para todos os públicos

Livre para todos os públicos Mais informações em @cosmologiapreta