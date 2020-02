Leandro Nunes assume parte do Le Parisien Bistrot

PUBLICIDADE 

O chef Leandro Nunes agora é sócio do Le Parisien Bistrot (103 Norte), restaurante para o qual já prestava consultoria desde a abertura.

Para essa nova fase, ele enxugou o menu e o deixou com um sotaque ainda mais francês, uma atitude acertada, tendo em vista o número reduzido de casas do gênero na cidade e a expertise do cozinheiro, que tem formação na clássica escola Le Cordon Bleu, de Paris.

De terça a sexta-feira, no almoço, o menu terá a combinação típica dos bistrôs franceses com entrada e prato principal a R$ 49 ou entrada, prato principal e sobremesa, a R$ 55. As opções serão trocadas a cada mês. No menu vigente, é possível escolher entre salada do dia, vichyssoise (tradicional sopa fria) ou coxinha de boeuf bourguignon.

Como prato principal, a casa oferece tilápia com legumes em papillote, tornedor de acém cozido na cerveja preta, acompanhado por mousseline de batatas; talharim com boeuf bourguignon; e a opção vegana composta por nhoque de cenoura com azeite de tapenade, tomatinhos cereja, manjericão e castanhas de caju.

De sobremesa, as opções são mousse de chocolate ou a minicocada com morango. Também no almoço, outra novidade é o plat du jour, criado com os ingredientes mais apetitosos e frescos do dia.

Serviço:

Le Parisien Bistrot

Endereço: 103 Norte, Bloco B, Loja 2

Reservas pelo telefone: (61) 3033-8426

Horário de funcionamento: De terça a sexta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h; sábado, das 12h às 23h; e domingo das 12h às 16h.