Vira Jeri: Funn promove Réveillon de cinco dias na segunda praia favorita do Brasil

Praias são uma paixão para 88% dos viajantes brasileiros, e a segunda favorita do país está no Ceará: a Praia de Jericoacoara

Jericoacoara ficou em segundo lugar na lista de praias mais queridas pelos brasileiros em levantamento da Booking.com. Evento bombástico de Ano-Novo, no destino paradisíaco cearense, terá atrações como Jorge & Mateus, Thiaguinho e Banda Eva

Praias são uma paixão para 88% dos viajantes brasileiros, e a segunda favorita do país está no Ceará: a Praia de Jericoacoara, no município de Jijoca de Jericoacoara. Quem quer tirar a prova e conhecer os encantos do lugar, apontado como o 2º mais querido por um levantamento recente da Booking.com, tem uma oportunidade de ouro para conhecê-lo em um dos períodos mais festivos do ano.

De 27 a 31 de dezembro, a produtora brasiliense Funn promove a inesquecível Vira Jeri, festa de Réveillon produzida em parceria com as produtoras Keep Young de São Paulo, JJ de Jeri e Levels do Rio de Janeiro. São cinco dias de festa open bar, com atrações de peso que prometem levantar a areia branca no ar.

O “paraíso das águas cristalinas”, localizado no Norte do Ceará, é conhecido por oferecer diversas opções de passeios e gastronomia na região, tudo isso para curtir com o pé na areia. Para o Ano-Novo, o agito será ainda maior, ao som de artistas como Jorge & Mateus, Thiaguinho, Banda Eva, Dennis DJ, Bhaskar, Mixed by Mixed, Cat Dealers, Pagode do Chuvisco, Bloco do Spider, +5521 e Arca de Noé DJ Set. A oportunidade imperdível está com os ingressos do quarto lote à venda pelo Sympla, a pedida certa para quem está contando os dias para curtir o Ano-Novo na praia.

Um paraíso a 300 km de Fortaleza

Conhecida popularmente como “Jeri”, a vila localizada apenas a 300 km de Fortaleza, é um dos destinos mais procurados no país. O que faz deste destino um sucesso turístico, sem dúvida, são as belezas naturais que cercam o local.

Areias brancas, águas cristalinas, mangues e lagoas envolvem os visitantes em uma atmosfera de paz e sossego. Há algumas décadas atrás, “Jeri” não contava sequer com energia, e hoje, há uma diversidade de bares, restaurantes, hotéis e pousadas que atendem a todos os gostos.

Isso não quer dizer que o ar bucólico da vila deixou de existir. Pelo contrário, os turistas andam em ruas pacatas, podendo desfrutar da energia que só uma cidade interiorana pode proporcionar.

Jericoacoara é um destino para se visitar durante todo o ano. No primeiro semestre, a tendência é de maior incidência de chuvas, mas o sol sempre aparece, o que atrai os turistas nos finais de semana e feriados. Já no segundo, a seca predomina e faz de agosto, o mês ideal para quem deseja velejar, com fortes rajadas de vento.

De dezembro a fevereiro, o número de turistas aumenta expressivamente e conseguir uma locação se torna um desafio. O ideal é planejar a viagem com bastante antecedência. O destaque é para a virada do ano, onde personalidades e artistas de todo o Brasil se direcionam para “Jeri” em busca de boas festas e tranquilidade.

Jericoacoara conta com diversas atrações naturais, dentre as mais procuradas estão a Praia de Jericoacoara, Praia da Malhada, Lagoa do Paraíso, Pedra Furada, Mangue Seco e a Duna do Pôr-do-Sol. Uma nova opção é o Buraco Azul, uma lagoa artificial com água de tonalidade impressionante, perfeita para fotos instagramáveis e inesquecíveis.

Sobre a Funn

Referência em produção cultural e cenografia nas principais experiências ao vivo do Centro-Oeste, estão à frente da marca os sócios Pedro Caetano, Hugo Andrade, Carlos Constantino, Henrique Migras, Vinícius Freire e Roberto Borges Leal. A Funn movimenta o mercado local gerando mais de 400 empregos diretos e 1500 empregos indiretos anualmente.

Só este ano, a agenda contou com festas e shows como Só Track Boa, Boyce Avenue, Skank, Fica Comigo, Belo e Rio Eu Te Amo, além de eventos próximos como #Esbórnia e o show do século Histórias com Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, Chrystian, Eduardo Costa e Edson e Hudson. O grupo também é responsável pelo festival mais amado pelos brasilienses, o Funn Festival, que foi adiado para o próximo ano por conta da instabilidade da pandemia.

Line-up

27.12 Jorge&Mateus / Pagode do Chuvisco e Bloco do Spider

28.12 Mixed by Mixed c/ Cat Dealers

29.12 Thiaguinho e Dennis DJ

30.12 +5521 e Arca de Noé DJ Set

31.12 Banda Eva e Bhaskar

Serviço:

Vira Jeri Réveillon 2023

Quando: 27 a 31 dezembro, a partir das 22h

Quanto?

Feminino: Pacote – R$ 3.400,00 (+ R$ 340,00 de taxa, 4º lote)

Masculino: Pacote – R$ 3.800,00 (+ R$ 380,00 de taxa, 4º lote)

Onde comprar: via Sympla

Mais informações: @virajeri

WhatsApp: (11) 94226 – 3368

Classificação indicativa: 18 anos