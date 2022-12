Poke: tradicional prato havaiano é tendência para o verão

O poke vem sendo encarado pelos brasilienses como uma espécie de “fast food saudável”, e por isso vem fazendo sucesso

O poke, tradicional receita havaiana, ganha cada vez mais a atenção do público brasiliense. Muito se deve pelo fato da receita ser encarada como um “fast food saudável”. Ingredientes como atum, salmão, cebolinha e molho de soja normalmente são bases para o prato, que são combinados com acompanhamentos de opções saudáveis como abacate, manga e castanhas, por exemplo, tornando-se tendência e ganhando visibilidade durante o verão, que começa oficialmente nesta quarta (21/12) .

A iguaria é uma das estrelas do cardápio do Aloha Ni Hao, em Águas Claras, uma ótima pedida para aqueles que amam ou para quem deseja provar pela primeira vez. A casa oferece a opção para montar, a partir de R$48,90, ideal para personalizar o prato com os ingredientes favoritos, sendo mais de 50 itens para escolha.

“O poke traz uma riqueza de sabores, leveza e um frescor que remete muito ao Havaí. No verão, por conta do calor e da preocupação com a saúde, ele fica mais em evidência e é bastante consumido por quem pratica atividades físicas”, conta a restauratrice Mariana Miranda. Entre as sugestões, bases como arroz integral, gohan, bifum ou alface; e proteínas como camarão, salmão e shimeji, podendo optar por um molho especial oriental, ceviche, citrus, limão, Ponzu, shoyu de coco, spicy, spicy mayo ou tare.

O restaurante ainda conta com mais de 30 acompanhamentos disponíveis para completar a tigela, como beterraba, cenoura, castanha de caju, tomate cereja, pepino, cebola, milho crocante, ervilha, quinoa e muito mais. “Temos uma variedade de ingredientes para que os clientes possam montar o prato do seu jeito, dando um toque especial na receita, e trazendo diversas possibilidades de combinações e sabores”, explica Mariana.

Aloha Ni Hao

Endereço: Rua das Carnaúbas, Quadra 301, Lote 4, Loja 14 – Plaza Mall e Office, Águas Claras

Horário de funcionamento: todos os dias, de 10h às 22h

Telefone/delivery: (61) 99971-2306 (WhatsApp)

Região de atendimento do delivery: Águas Claras, Arniqueiras, Vicente Pires, Taguatinga e Guará Instagram: @aloha_ni_hao