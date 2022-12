Quer dicas de presentes de Natal? Temos!

Há opções para todos os bolsos

Com o fim da Copa do Mundo, chegou a hora de voltar o foco para as festas de fim de ano. E com as confraternizações e encontros, vêm os presentes. Veja dicas de como presentear a quem você ama. Tem opções para todos os bolsos.

O shopping Conjunto Nacional, por exemplo, separou opções de acordo com as lojas do estabelecimento:

O tênis da marca Vans é uma aposta garantida para quem quer agradar os pés e o coração dos jovens. O modelo unissex Old School sai por R$ 369,90 na Bad Boy.

Para a turma Geek/Nerd, a loja Mundo Paralelo oferece opções de canecas em porcelana com estampas dos mais variados personagens de mangás, animes e filmes do universo de fantasia a R$ 35 cada. A recém-inaugurada Kimmi So, especializada em produtos de inspiração da cultura sul coreana, traz uma coleção de pelúcias que homenageiam os membros da banda BTS, um dos maiores sucesso da música pop mundial. Cada boneco sai por R$ 99.

Para quem curte presentear com cosméticos e produtos similares, a Granado tem opções que vão das lembranças, como a lata de sabonetes Origens, com 6 barras de 50 g, sortidas (R$ 69) e os kits especiais de Natal, que incluem em seu rol o Trio Bolas Vintage (3 bolas decoradas + 3 sabonetes barra 150 g – Imperial, Jardim Real e Infusão Botânica – R$ 105).

Para quem não quer errar com os fashionistas, a dica é apostar nas novas coleções que já estão nas vitrines. O Clube Morena Rosa, especialista em moda feminina, colocou todo o seu estoque com ofertas para este final de ano. A nova coleção já chega com 10% de desconto. Para peças de coleções anteriores, o desconto é progressivo. Na compra de 1 peça, o valor cai 30%. O desconto aumenta para 40% para duas peças e 50% nas compras de 3 peças ou mais. A criançada, que também gosta de ganhar roupa de presente, vai adorar as opções de conjuntos da Hering Kids. As opções de duas peças, para meninos e meninas de 0 a 16 anos, custam a partir de R$ 89,99.

Para quem quer ficar bem-vestido até na hora de dormir, a Jogê tem conjunto e short doll adulto em viscose por R$ 199.

Canecas da Mundo Paralelo. Foto: Divulgação

Entrando no âmbito gastronômico, o Nube Café (910 Sul) preparou um cardápio exclusivo com delícias que agradam a todas as idades e todos os gostos. Além de ser uma ótima opção de presente, é possível ainda usar as gostosuras para decorar a casa e a ceia.

O primeiro item do cardápio é a Caixa de Natal (R$ 195), composta por uma vela com aroma exclusivo, três bolas de acrílico com macarons big desenhados, um pacote de biscoitinhos de cacau de bonequinhos e uma árvore de Natal especial feita de macaron.

A Gingerbread (R$ 130), torta sucree com massa de especiarias e recheio suave de sabor panetone, servindo de 10 a 15 pessoas, deve agradar a todos. Há também a versão individual (R$ 17).

Uma das especialidades da confeitaria, os macarons entraram no clima natalino! As guloseimas vêm em formatos de guirlanda (R$ 7), árvore de Natal (R$ 7), rena (R$ 7) e boneco de neve (R$ 8). Há ainda a Guirlanda de Macarons (R$ 65), uma caixa com 24 macarons à escolha do cliente com uma estrela de gingerbread para dar o toque especial. Entre os sabores, estão: beijinho, brigadeiro, nutella, goiaba, maracujá, churros, baunilha e tiramissu.

Outra opção para quem quer presentear ou ser presenteado neste Natal é a Torre de Macarons (R$ 165), com 23 doces à escolha do cliente. Permitindo que o doce vire também decoração neste Natal, a confeitaria oferece como sugestão bolas de acrílico com macarons dentro desenhados.

Foto: Divulgação

O Olinda Comida Nordestina (CNB 01, Taguatinga-DF) traz sobremesas como rabanada, taça de brownie com mousse de leite Ninho, raspas de chocolate branco, mix de cremes, morangos em pedaços e geleia de morango caseira, decorado com morangos e raspa de chocolate branco, chocotone artesanal trufado, nos sabores brigadeiro, brigadeiro com mousse de ninho e mousse de ninho, entre outras opções. As encomendas podem ser feitas até o dia 22 de dezembro por meio do telefone (61) 99666-7913 ou no restaurante. A retirada ocorre nos dias 24 e 31 de dezembro, das 15h às 17h.

Foto: Divulgação

Mais dicas

A rede de cosméticos Cora traz produtos que tratam as cutículas de forma segura, sem abandonar a estética. A marca lançou a linha Kinq, um protocolo com apenas três passos, muito rápidos e fácil de aplicar, podendo ser feita em casa, mesmo. O kit de Cutilagem Europeia é composto por 3 itens, que são: removedor de cutícula em gel (100ml); esfoliante (100ml) e hidratante (100ml). O valor é R$ 32,77.

Além disso, a marca também oferece kit de esmaltes para arrasar no Natal e no Ano Novo. Para encomendar, basta acessar o site.

Foto: Divulgação

A marca de camisetas Lumas traz, neste fim de ano, uma nova coleção de camisetas, com quatro modelos que se ajustam ao corpo, nas cores bordô, off-white e preta. As opções estão disponíveis no site da marca.

