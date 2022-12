Chefs ensinam a preparar receitas para festas de fim de ano

Profissionais também dão dicas de como deixar o peru mais suculento

O fim de ano é marcado pelas festas e confraternizações. Também já é tradição preparar ceias natalinas ou para a virada de ano. Algumas receitas já são clássicas para a época. Mas, afinal, qual o segredo para deixar aquela ave natalina suculenta ou fazer um prato que agrade o paladar dos convidados? Chefs de Brasília dão dicas e ensinam a preparar receitas saborosas.

Para o chef Gabriel Bla’s, do Bla’s Cozinha de Culturas (406 Norte), é sempre um risco deixar o peru seco. “Meu segredo é colocar meia laranja, meia cebola, ervas frescas e outros vegetais aromáticos, como alho poró e pedaços de pimentões, além de acrescentar cubos de manteiga congelados dentro da pele e da carne da ave, preferencialmente no peito, para que não fique ressecado”, sugere. Gabriel explica que o tempo também é muito importante. “Observe o tempo de cocção. Geralmente, indico 20 minutos por cada kilo”, diz.

O chef Leandro Nunes, do Le Parisien (103 Norte), também aposta nas dicas e acrescenta: “Faça uma marinada líquida e deixe virar a noite na geladeira. Ao levar para o forno, cubra o peito com papel alumínio nos primeiros 30-45 minutos e depois retire”. O profissional aconselha ainda usar a própria gordura da ave durante o preparo. “A cada 15-20 minutos, é importante regar a ave com a gordura que vai para o fundo da assadeira. Para saber a hora certa de retirar, fure na junta da sobrecoxa, que é a parte que mais demora para chegar ao ponto. Se o líquido sair sem sangue, ela está pronta”, conta.

Para finalizar, outra dica de ouro: descansar no mínimo metade do tempo que ficou no forno, para os sucos voltarem para as extremidades. “Se você cortar antes, ela vai perder muito do seu suco e vai ficar seca”, conclui Leandro.

Confira abaixo receitas para as celebrações de fim de ano:

Ave natalina, por chef Gabriel Bla’s (Bla’s Cozinha de Culturas)

Ingredientes:

1 ave grande

1 cebola inteira descascada

1 cabeça de alho

1 pedaço de pimentão vermelho

1 pedaço pequeno de alho poró

1 ramo de alecrim

1 ramo de salsa

1 ramo de tomilho

3 unidades de folhas de louro

200 gramas de manteiga congelada

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto

Páprica doce

Modo de preparo:

Com a ave descongelada, encha a cavidade com a cebola cortada em quatro partes, uma cabeça de alho cortada ao meio, alho poró, pimentão, folhas de louro e todas as ervas aromáticas. Adicione também sal, pimenta do reino e páprica doce em seu interior. Os vegetais irão adicionar aromas maravilhosos à carne da ave.

Corte a manteiga em cubos, deixe congelada e adicione os cubos por dentro da pele da ave, entre a carne e a pele. Espalhe bem. Esses cubos de manteiga congelados irão derreter e molhar a carne da ave. Sugestão: respeite o tempo de cozimento, tendo como referência o tempo de 20 minutos por kg de ave.

Chef Gabriel Blas. Foto: Divulgação

Salpicão de chester, por chef Leandro Nunes (Le Parisien)

Ingredientes:

1 Chester

400ml de vinho branco;

800ml de caldo de legumes;

300g de cenoura;

300g de alho-poró;

200g de cebola;

50g de alho;

5g de tomilho;

5g de alecrim;

1 folha de louro;

300g de bacon;

500g de maionese;

1kg de requeijão sem amido;

10g alho;

50g milho verde;

100g ervilha congelada;

40g de salsão;

100g de uva passa branca;

500g de batata palha; e

1 maço de salsa.

Modo de preparo:

Corte o chester em quatro partes e tempere com sal, pimenta, azeite, ervas, alho e 100ml de vinho branco. Deixe marinando por 12 horas. Refogue o Chester em uma panela grande, retire e acrescente a cebola e o alho-poró cortados em pedaços grandes, cenoura em rodelas, e as ervas frescas. Refogue por 5 minutos.

Acrescente o vinho branco e o fundo de legumes. Coloque o Chester. Tempere o caldo à gosto. Passe para uma forma, cubra com papel alumínio e leve ao forno por 3 horas a 160°C ou até que fique pronto.

Coe e reserve o caldo. Desfie o Chester. Em uma panela separada, refogue o bacon, cebola, alho, cenoura (todos em pedaços bem pequenos), o milho (sem a espiga) e a ervilha congelada. Acrescente o chester desfiado e vá adicionando o caldo aos poucos (para umedecer o Chester). Reserve.

Em um pote, acrescente a maionese, o requeijão, e a maçã verde cortada em cubos, e a marinada com limão, a uva passa branca, o talo de salsão cortado em cubos pequenos, o Chester e a salsa picada. Coloque em uma travessa, e cubra com batata palha. Agora é só servir.

Chef Leandro Nunes. Foto: Bruno Aguiar

Bacalhau com natas, por chef Romão Olinda (Olinda Comida Nordestina)

Ingredientes:

3 lombos de bacalhau dessalgados

750ml de leite

20ml de azeite de oliva

1 cebola grande em cubinhos

1 colher (sopa) de alho picado

500 g de batatas sem casca em cubos pequenos fritas (200g depois de fritas)

200 ml de nata (ou 500 ml de creme de leite fresco)

Sal, pimenta-do-reino e salsa picadinha a gosto

Parmesão ralado para polvilhar

Modo de preparo:

Cozinhe o bacalhau no leite por 10 minutos. Reserve o leite e desfie a carne em lascas, retirando a pele e as espinhas. Reserve. Aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados.

Junte o bacalhau, a batata frita, a nata e o leite reservado e cozinhe por uns 15 minutos ou até obter um creme. Ajuste o sal, tempere com pimenta-do-reino e salsinha a gosto e transfira para um refratário. Polvilhe parmesão a gosto e leve ao forno médio pré-aquecido (200 °C) por 15 minutos ou até gratinar.

Chef Romão Olinda. Foto: Divulgação

Rabanada com restos de panetone, por chef Marcello Lopes (Blend Boucherie e Italianíssimo Cucina e Pizza)

Ingredientes:

Restos de panetone

2 ovos

½ de xícara de leite

2 colheres de leite condensado

Para polvilhar: açúcar e canela.

Modo de preparo:

Corte o panetone com dois dedos de espessura. Em uma tigela, adicione os ovos, leite e leite condensado e bata até ficar uma mistura homogênea. Aqueça uma frigideira ou uma panela com manteiga. Molhe as fatias de panetone na mistura de ovos, leite e leite condensado e frite até dourar dos dois lados. Não esqueça de escorrer em papel toalha, polvilhe com a mistura de açúcar e canela.

Foto: Divulgação