Verão: evite o vermelhão, use filtro solar

A importância do uso do filtro solar, especialmente durante as férias de verão no Brasil, é um tópico fundamental para a saúde e bem-estar. O verão, com suas altas temperaturas, exige cuidados redobrados com a pele devido à exposição intensa e contínua aos raios ultravioletas, que podem causar danos sérios como envelhecimento precoce, queimaduras e até câncer de pele.

A biomédica Gabriela Vale enfatiza que o envelhecimento precoce da pele está diretamente ligado à exposição solar sem fotoproteção adequada, prejudicando a produção de colágeno, essencial para a firmeza dos tecidos. Isso pode resultar em um aumento das linhas de expressão e formação de rugas. Além disso, a exposição excessiva ao sol pode alterar a barreira cutânea, promovendo imunossupressão, aumento da oleosidade e aparecimento de lesões de acne.

É essencial escolher o filtro solar adequado para cada tipo de pele. Por exemplo, filtros sem óleo são indicados para peles mistas e oleosas, enquanto os cremes com ação hidratante são melhores para peles secas. O Fator de Proteção Solar (FPS) também varia de acordo com o tom de pele. Peles muito brancas, que sofrem queimaduras facilmente, devem usar FPS maior que 70, enquanto peles mais escuras podem usar FPS 30.

Além disso, a aplicação correta e a reaplicação do filtro solar são fundamentais. Deve-se aplicar uma colher de chá de protetor para cada área do corpo (rosto, pescoço, cada braço, frente e costas do tronco), sendo que para o rosto, temos a regra dos 3 dedos onde conseguimos ter a quantidade ideal para toda a face e é necessário reaplicar a cada duas horas ou após transpirar e entrar na água. Outra dica é aplicar o protetor em linhas horizontais e verticais, pois com movimentos circulares, a chance de não espalhar integralmente em alguma região é maior.

É importante lembrar que o uso do filtro solar deve ser um hábito constante, não dependendo apenas dos dias de sol ou das idas à praia ou piscina. A radiação solar está presente em todos os momentos, inclusive em dias nublados. Para complementar a proteção, recomenda-se o uso de acessórios como roupas com proteção UV, bonés e óculos escuros, e evitar a exposição ao sol nos horários mais agressivos, entre 10h e 16h.