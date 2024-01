Shell fecha venda de subsidiária nigeriana por até US$ 2,4 bilhões

A parte inicial deverá ser paga quando o acordo for concluído, detalhou a Shell

A Shell fechou a venda de sua subsidiária nigeriana por até US$ 2,4 bilhões, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira, 16.

A petrolífera anglo-holandesa disse que irá a princípio receber US$ 1,3 bilhão pela Shell Petroleum Development Company of Nigeria de um consórcio de cinco empresas Posteriormente, o consórcio deverá pagar mais US$ 1,1 bilhão, relacionados principalmente a contas a receber e saldos de caixa.

A parte inicial deverá ser paga quando o acordo for concluído, detalhou a Shell.

Estadão Conteúdo