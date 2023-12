Qual o tempo ideal para prática de exercícios físicos diários?

Conforme a pessoa evolui nas práticas, ganhando condicionamento físico e força, o tempo investido em exercícios pode aumentar para até 300 minutos por semana

Exercícios físicos são fundamentais para uma vida saudável, mas a dúvida que muitas pessoas têm é quanto tempo por dia é necessário para emagrecer. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é recomendável que adultos realizem pelo menos 150 minutos de exercício físico por semana, o que equivale a cerca de 20 minutos por dia, todos os dias.

Conforme a pessoa evolui nas práticas, ganhando condicionamento físico e força, o tempo investido em exercícios pode aumentar para até 300 minutos por semana. Ao começar a se exercitar, é importante considerar alguns fatores como idade, condicionamento físico, objetivos pessoais e eventuais restrições médicas. Crianças e adolescentes devem realizar pelo menos 60 minutos diários de atividades com intensidade moderada ou vigorosa, enquanto idosos acima de 60 anos devem priorizar pelo menos 75 minutos de atividade física aeróbica de intensidade vigorosa, além de exercícios de fortalecimento muscular.

É essencial combinar os exercícios com uma alimentação saudável para gerar um déficit calórico que possa contribuir para o emagrecimento.

Vale lembrar que os exercícios físicos trazem inúmeros benefícios além do emagrecimento, como aumento da felicidade, saúde dos músculos e ossos, nível de energia, qualidade do sono e redução do risco de doenças crônicas. Por isso, é importante buscar um equilíbrio entre a prática de exercícios e uma alimentação balanceada para promover uma vida mais saudável.

Também é recomendado buscar orientação de um profissional de educação física e, se necessário, consultar um médico para garantir que a prática de exercícios seja segura e adequada ao seu perfil e condição de saúde.

