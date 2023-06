Ford divulga imagens inéditas da nova geração da Ranger, que chega em breve ao mercado

Totalmente nova desde a plataforma até os conceitos de produção, a picape traz avanços que prometem redefinir o segmento

A Ford divulgou um vídeo com imagens inéditas da Nova Ranger, sinalizando que a picape chegará em breve ao mercado – veja aqui. O “teaser” mostra novos ângulos do veículo, aumentando a expectativa em relação ao lançamento.

O design da Nova Ranger segue o estilo global da família de picapes Raça Forte da Ford, com linhas robustas e dinâmicas. A frente alta, com grade ampla e faróis de LED em formato de C integrados, é um dos elementos que realçam a sua personalidade e imponência. O interior tem acabamento refinado e bancos de couro, além de painel digital de 12,4” e multimídia com tela de 12” em formato vertical, exclusivos na categoria.

Na parte técnica, já foi confirmado que ela terá um novo motor V6, rodas de 20” e tração 4×4 com recursos inteligentes que ampliam ainda mais a capacidade off-road, unindo resistência e tecnologia para entregar máximo desempenho.

Considerada um dos principais lançamentos de 2023, a Nova Ranger desempenha um papel estratégico no mercado sul-americano e deixa clara a disposição da Ford de fazer valer a sua posição de maior autoridade e líder mundial em picapes para oferecer um produto que eleva o padrão da categoria.

Além de destacar os aspectos de raça e força impensáveis, capacidade inconcebível e tecnologia e design incomparáveis da picape, o vídeo finaliza com a mensagem “prepare-se para o impossível”, indicando que ainda há muito mais atributos a serem explorados no seu arsenal.